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白沙屯媽進香湧人潮 警政署長張榮興慰勉苗警辛苦了

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香12日出發湧現人潮，警察勤務吃重，警政署長張榮興（左）昨天下午到苗栗縣警察局慰勉同仁辛苦了。圖／苗栗縣警察局提供
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香12日出發湧現人潮，警察勤務吃重，警政署長張榮興（左）昨天下午到苗栗縣警察局慰勉同仁辛苦了。圖／苗栗縣警察局提供

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香人數創紀錄，12日出發湧現人潮，賴清德總統也蒞臨，警察勤務吃重，警政署長張榮興昨天下午到苗栗縣警察局慰勉同仁辛苦了，肯定讓信眾都能「徒步進香走得安心、行得順暢」。

白沙屯媽祖進香今年創紀錄46萬多人報名，12日深夜出發，信眾人潮洶湧，張榮興昨天下午到縣警局慰勉同仁，他表示，縣警察局縝密規畫交通動線，並加強宣導，引導信眾安全參與，進香出發當天，員警從清晨到深夜至隔日都堅守崗位，執行交通管制、疏導人車，及特勤維安等任務，整場盛事順利圓滿。

此外，張榮興關心苗栗縣警察局新建工程進度，要求警察局以前瞻宏觀理念規劃，克服困難、加快工期，並打造兼具現代化科技與舒適環境的「智慧型」辦公廳舍，提升警察工作效率與治安能量。

另，縣警局刑警大隊今年3月24日安居專案期間，報請台中地檢署檢察官指揮，破獲第二級毒品依托咪酯分裝及改造槍械場所，張榮興別嘉勉。

張榮興並提示工作期許，包括年底地方選舉，請縣警察局提前做好相關選舉維安整備工作，強力掃蕩黑幫、積極查察賄選，及防制暴力介入選舉，使選舉治安維護任務圓滿達成；酒駕、毒駕行為係道路不定時炸彈，危害民眾生命財產安全，請加強查緝，並掌握唾液毒品快篩試劑數量，適時採購補足，展現政府防制毒駕及守護民眾之決心。

打詐儀錶板系統顯示，目前網路購物詐騙案件數已超越假投資詐騙，成為當前詐欺案件最大宗態樣，請依治安情勢調整打擊策略，有效防制詐欺案件，守護民眾財產安全；刑案統計的核心目的在於客觀反映治安實況，進而找出問題癥結，改善治安。

苗栗縣警察局局長李忠萍感謝署長關心與鼓勵，對員警而言是莫大肯定與支持，強調未來將持續精進各項勤務作為，守護地方治安與交通安全，讓民眾安心、社會放心。

白沙屯媽祖

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