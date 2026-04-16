徐國勇、劉建國結合雲林蕉農 應援香蕉為香燈腳補體力

白沙屯媽祖今抵北港進香，民進黨秘書長徐國勇、立委劉建國與雲林在地蕉農攜手在北港設置應援站。發送雲林在地優質香蕉補充體力，也送「民主香燈腳」飄帶，一同祈求國泰民安。

徐國勇表示，白沙屯媽祖進香體現台灣人最純粹的信仰精神，今天專程來向媽祖祈福、為香燈腳加油，並發送「民主香燈腳」飄帶，一路隨風飛揚，象徵守護台灣與媽祖慈悲。

劉建國也表示，每年無數信眾頂著雨淋日曬，憑藉毅力跟隨媽祖，這份堅定的信仰令人感動。為展現雲林人熱情，特與在地蕉農結合分享最新鮮的優質香蕉，這也是雲林農民的一份心意，希望為大家補充體力，完成這項百里隨香的神聖任務。

蕉農賴俊騰說，種香蕉看天吃飯，平時受媽祖保佑，香燈腳走這麼遠的路來到雲林，他們特別挑選最漂亮的香蕉跟大家結緣。希望大家吃得開心、有力氣繼續往前走，農民小小心意，是對媽祖最好的回饋。

劉建國說，香蕉含富鉀與鎂，能有效幫助維持肌肉正常運作，預防因大量流汗造成抽筋，且可補充熱量，對長途跋涉，香蕉正是進香路上的「神助手」。蕉農的用心期讓每位香燈腳都能感受賓至如歸的溫暖。

立委劉建國和民進黨秘書長徐國勇到北港恭迎白沙屯媽祖。記者蔡維斌／翻攝

立委劉建國和民進黨秘書長徐國勇到北港恭迎白沙屯媽祖，並結合地蕉農，發送香蕉給香燈腳補充體力。記者蔡維斌／翻攝