埃及斑蚊曾現蹤北港…粉紅超跑今中午抵達朝天宮 疾管署派出這2人防疫
白沙屯媽祖今中午前抵達北港朝天宮，眾多香燈腳聚集廟前迎接媽祖，衛福部疾管署三度參與白沙屯媽祖徒步進香活動，攜手《疾病擬人》人氣角色「白靜」、「簡奕」等再度化身最萌及帥氣「防疫香燈腳」，今於朝天宮周邊高人流據點與全國信眾熱情互動。
疾管署發言人曾淑慧表示，北港鎮曾檢出埃及斑蚊，因此不敢大意，在人潮湧入前就先與當地政府展開調查及查核，並未發現有埃及斑蚊出沒，研判病媒蚊沒有落地。同時呼籲民眾落實個人衛生、防範登革熱及正確使用抗生素，與廣大香燈腳並肩守護國人健康。
白沙屯媽祖進香，從苗栗出發到雲林，許多香燈腳熱情前往朝聖。疾管署指出，經過連續3年參與白沙屯媽祖徒步進香活動，期望隨著進香隊伍深入社區、貼近人群，逐步將防疫觀念融入宗教文化與民眾生活場域，像香火傳遞廣入人心，強化社區防疫網絡，讓防疫成為日常生活的一部分，「勇」保國人安康。
曾淑慧說，北港過去曾檢出有埃及斑蚊，因此這次成為疾管署監測重點，不希望北港從此成為疫區。因此與地方政府、國衛院等相關單位，於進香前就已經展開密切監測及查核，並未發現埃及斑蚊，但也提醒民眾務必注意。
疾管署提醒，近期氣溫升高，民眾參加進香行程勿忘做好防疫，活動期間應留意自身健康狀況，落實手部清潔、避免感染及傳播呼吸道傳染病、注意飲食衛生、穿著淺色長袖衣褲防蚊，並適時補充水分，避免陽光直曬，慎防中暑或曬傷。若出現發燒、咳嗽等不適症狀應戴上口罩就醫並適度休息。
疾管署再次呼籲，天氣開始逐漸轉熱，利於蟲媒及腸胃道傳染病傳播。落實巡倒清刷是預防登革熱等蟲媒傳染病最重要措施之一，應時常巡視並清除居家環境周遭的積水容器，戶外活動時穿著淺色長袖衣褲，並用政府機關核可含敵避DEET)派卡瑞丁Picaridin或伊默克IR3535等有效成分防蚊藥劑，避免蚊蟲叮咬。另在外飲食也應留意飲食安全及用餐環境清潔，並時常以肥皂正確洗手，減少感染腸胃道傳染病機會。
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