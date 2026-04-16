媽祖應允？台中孝媳哭求白沙屯媽找婆婆 今仙姑廟前大排尋獲遺體

台中市大肚區76歲林姓婦人失聯多日，邱姓孝順兒媳心急如焚，本月14日向白沙屯媽祖祈求早日找到婆婆。今天傳出，龍井區茄投路旁大排水溝發現浮屍，經家屬確認，初步研判是失聯的林婦，由於一旁就是知名水流屍成仙的「張玉仙姑廟」，鄉里熱議是媽祖、仙姑聯手助林婦早日返家，入土為安。

警方說明，本月11日獲報，林姓婦人是離家不知去向，立即派遣警力擴大調閱監視器協尋，民間搜救隊也加入搜尋；今天下午2時23分許接獲民眾報案，在龍井區一處大排水溝發現一名無生命跡象的女性，經家屬確認，初步研判是失聯的林婦，將報請台中地方檢察署檢察官相驗。

白沙屯媽祖鑾轎14日行經大肚市場，邱姓媳婦站在路邊崩潰落淚，雙手合十祈求媽祖婆協助尋找失蹤多日婆婆，當時媽祖鑾轎從邱婦的身旁經過，特地回頭，並停轎在邱婦的身前，傾聽邱婦的祈求，給予撫慰。

今日下午，台中市消防局接獲報案，指龍井區茄投路的大排水溝內疑似有不明物體漂浮。警消趕赴現場後，確認為一具女性浮屍，且位置就在當地專門祭祀「水流屍」成仙的「張玉姑廟」旁。警方聯想到近日通報失蹤的林婦，隨即通知家屬到場比對。

家屬趕抵現場後，根據穿著指認，初步判斷死者就是失聯多日的林婦。雖然最終等來的是心碎的結果，但尋獲地點在「仙姑廟」旁，地方人士議論紛紛，認為是白沙屯媽祖與在地的張玉仙姑聯手指引，才讓林婦能早日被發現，結束在冰冷溝渠中的流浪，順利「入土為安」回到家人身邊。

台中龍井區茄投路旁大排水溝今發現浮屍，經家屬確認，初步研判是失聯的林婦。圖／讀者提供