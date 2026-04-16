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白沙屯媽祖抵北港 交通部疏運破12萬人次、較去年增46%

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
為迎接媽祖鑾轎及眾多陪同媽祖不辭遠行而來的香燈腳們，交通部各疏運單位除已啟動疏運措施，交通部次長伍勝園今也至雲林北港向香燈腳表達交通部對於大家的關懷與祝福。交通部提供
為迎接媽祖鑾轎及眾多陪同媽祖不辭遠行而來的香燈腳們，交通部各疏運單位除已啟動疏運措施，交通部次長伍勝園今也至雲林北港向香燈腳表達交通部對於大家的關懷與祝福。交通部提供

今白沙屯拱天宮媽祖進香從4月12日深夜11時55分正式登轎啟程，歷經4天步行，於今(16)日上午9時順利抵達北港。交通部表示，今年總計疏運超過12萬人次，較去年增加46%。

據交通部統計，今日截至14時，高鐵嘉義站已逾15,887人次進出、臺鐵嘉義車站已逾15,770進出、公路局接駁公車路線已開出超過126班接駁車，疏運超過4,333人，疏運秩序良好。

為迎接媽祖鑾轎及眾多陪同媽祖不辭遠行而來的香燈腳們，交通部各疏運單位除已啟動疏運措施，交通部次長伍勝園今也至雲林北港向香燈腳表達交通部對於大家的關懷與祝福，並將交通部限量台鐵燙金「勇」字紀念車票與「停讓保平安」舒緩貼布等隨緣品親手交給香燈腳們，讓「永(勇)保安康」祝福及「停讓保平安」文化傳遞下去。

伍勝園隨後前往公路局「臺鐵嘉義站＝北港朝天宮」接駁公車路線北港接駁點、臺鐵嘉義車站及高鐵嘉義站瞭解鐵公路現場疏運情形，並指示各疏運單位應監控疏運情形，做好橫向聯繫，隨時應變。4月12日媽祖鑾轎起轎當天，交通部鐵公路齊開，在各單位通力合作下，總計疏運超過12萬人次，較去年增加46%。

媽祖鑾轎即將啟程返回拱天宮，交通部提醒，未來幾日晴時多雲，仍是高溫炎熱的天氣，氣象署同仁會持續背負行動氣象儀與大家同行，歡迎陸續加入行列的香燈腳們，下載App即時查詢氣象資料，行程中記得多多補充水分，做好防曬。另也再次呼籲一般用路人，因進香隊伍行人眾多，請配合交通管制、耐心等候，並確實停讓行人，共同維護交通安全，讓進香活動圓滿順利。

白沙屯媽祖 拱天宮 北港朝天宮 香燈腳

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