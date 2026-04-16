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看媽祖進香遶境直播超順暢 中華電信用了這個新技術

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
中華電信於大甲媽祖遶境進香沿線，擴充近千座既有基地台容量，亦於各大宮廟與人潮熱點機動部署六部行動基地台車，並同步配置低軌衛星進行機動支援，讓信眾「走到哪、連到哪」。圖／中華電信提供
中華電信於大甲媽祖遶境進香沿線，擴充近千座既有基地台容量，亦於各大宮廟與人潮熱點機動部署六部行動基地台車，並同步配置低軌衛星進行機動支援，讓信眾「走到哪、連到哪」。圖／中華電信提供

白沙屯媽祖赴北港進香」已經於4月12日起駕、「2026大甲媽祖遶境進香」將於4月17日晚間10時05分自大甲鎮瀾宮起駕，除了隨香的數十萬信眾可以親自參與進香及繞境活動，更有數十萬信眾是透過直播，跟隨媽祖腳步，而直播單位要從數萬人群中，將訊號快速、穩定的傳出，就成了一大挑戰。

中華電信（2412）今年首度啟用新技術5G SA的網路切片（Network Slicing）技術，就像在眾多信眾上網的網路中，開出一條專屬的高速公路，快速將媽祖的直播影像上傳，供線上信眾即時參與。

中華電信表示，針對苗栗拱天宮及北港朝天宮等關鍵場域，中華電信首創啟用5G SA網路切片（Network Slicing）技術，透過專頻專用機制，提供白沙屯直播電視台現場直播、影音分享等高頻寬行動上網需求，打造「隨香而動、即時分享」的穩韌通訊體驗。

大甲媽祖遶境進香，中華電信表示，延續、並擴大白沙屯媽祖進香成功經驗與作法，於大甲鎮瀾宮核心區域啟用5G SA網路切片技術，透過「專頻專用」頻寬保障機制，全力支援現場高解析度直播及即時影音傳輸需求。5G SA（Standalone）為第五代行動通訊獨立組網架構，其採用5G核心網，能完整發揮低延遲與網路切片能力。

同時，中華電信指出，配合遶境長距離、高度移動特性，同步進行頻譜動態調整與網路資源配置，不僅大幅提升頻譜使用效率，更有效強化整體網路涵蓋與穩定度，確保信眾在跟隨鑾轎移動過程中，無論身處何地，皆能享有高速、穩定的4G/5G行動上網品質。

「2026大甲媽祖遶境進香」將展開為期9天8夜、橫跨臺中、彰化、雲林與嘉義四縣市的年度宗教盛事。

為因應進香期間龐大人潮所帶來的行動通訊需求，中華電信指出，已提前完成遶境路線之通訊擴容與應變部署。除針對遶境動線周邊近千座既有基地台進行容量擴充外，亦於各大宮廟與人潮熱點機動部署六部行動基地台車，並同步配置低軌衛星進行機動支援，透過彈性調度，紓解尖峰訊務使用需求，展現中華電信於大型宗教活動期間之通訊韌性與整體應變能力。

在4G/5G全程涵蓋與多重備援架構下，中華電信表示，讓信眾「走到哪、連到哪」，無論沿線拍照打卡、即時分享或進行高畫質直播，皆能享有通訊不中斷、穩定順暢的優質行動上網體驗。

中華電信指出，除全面擴充遶境沿線4G/5G網路容量外，亦針對進香期間駐駕的重要據點，包括大甲鎮瀾宮、彰化南瑤宮、西螺福興宮、新港奉天宮、北斗奠安宮、彰化天后宮及清水朝興宮等地，動員近百位工程師執行24小時網路訊務管理與疏導。

同時，中華電信運用AI技術即時分析活動熱區基地台訊務品質，動態進行網路品質管理，精準因應尖峰時段人潮上網需求，確保4G/5G行動網路穩定運作。

中華電信強調，將持續強化行動通訊網路建設與智慧化維運，提升大型活動期間之承載與應變能力，讓民眾無論日常使用或參與各式盛事，皆能享有穩定、優質的行動網路服務。

此外，中華電信與媽祖同行，於鑾轎重要停駐點設置互動體驗攤位，提供現場活動與精美小禮，並結合AI技術推出多元數位祈福體驗。信眾只需以手機掃描 QR Code，即可參與「擲筊求平安祈福」互動。

白沙屯媽祖 中華電信

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