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雲林檢警調廉化身香燈腳 走入人群宣導反賄選
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香今天抵達雲林縣北港朝天宮，雲林檢警調廉化身1日香燈腳，結合宗教活動，深入民間宣導反賄選與反詐騙，強化民眾法治意識。
台灣雲林地方檢察署檢察長林秀敏率領，會同雲林縣警察局長黃富村、法務部調查局雲林縣調查站主任謝智皓及雲林縣政府政風處長邢啓春等，組跨機關查賄與反詐騙聯合宣導團隊，化身1日香燈腳隨香行腳。
林秀敏等4人沿途向信眾宣導「拒絕賄選、勇於檢舉」及「防範詐騙、提高警覺」等，以貼近民眾生活方式傳遞重要法治訊息，希冀民眾於參與宗教活動時，接收正確法律知識。
雲林地檢署說，賄選與詐騙嚴重侵害社會公平與民眾財產安全，檢方將持續結合警察、調查及政風等機關，強化橫向聯繫與情資整合，落實查賄制暴與打擊詐欺，確保選舉公正並維護社會治安。
雲林地檢署表示，年底九合一選舉將屆，乾淨選風需全民共同維護，切勿心存僥倖、以身試法，勿從事賄選或詐騙等，如果發現相關情事，民眾可勇於檢舉，共同守護民主價值與社會正義。
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