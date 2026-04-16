雲林檢警調廉化身香燈腳 走入人群宣導反賄選

「疫情的時候，大家內心都受到很大的衝擊，因為黃色小鴨有療癒心靈的作用，請示媽祖獲得同意後，決定送勇鴨當結緣品，讓大家能走出疫情的傷痛」，擔任半導體工程師的黃鴻翔說，去年募集3萬多隻，今年原本預計募集8萬隻勇鴨，沒想到在親朋好友的熱情力挺下，今年送出13萬隻勇鴨。

2026-04-16 14:48