白沙屯進香變垃圾路？住戶門口堆成山 網紅看不下去：8成香燈腳都在丟

白沙屯媽祖進香今（16）日進行第五天，數萬名隨香的香燈腳，徒步百里仍不辭辛勞，盼用最熱情和虔誠的心，將白沙屯媽祖送進朝天宮。不過人潮也帶來環境壓力，網紅「Good滾滾Good」直擊現場，發現附近住戶門口垃圾堆積如山，甚至垃圾桶已經滿了，仍有人不斷往上堆放。

「Good滾滾Good」在Threads PO出影片，自己原本只是想記錄畫面，轉頭卻看到屋主站在門口、明顯不滿。對方原本期待鑾駕經過的喜悅，卻因門前滿地垃圾轉為滿腹怒火。他也直言，沿途經過多戶人家幾乎都是同樣情況，門口被大量垃圾占據。

「Good滾滾Good」也直呼，「不要再說什麼，那是素質差的香燈腳，其實沒有，我坐在那邊看，80％的人都跟著丟」，許多人甚至未詢問是否可丟棄，就直接把垃圾放在住戶門口，讓居民無奈承受後果。

影片中可見，他一邊向住戶道歉，一邊主動撿起地面垃圾進行分類，希望減輕住戶負擔，也讓環境恢復整潔。他表示，之後還會繼續幫忙其他地點清理收尾。

對此，他也感嘆，這條香路不只是信仰之旅，更需要彼此維護，「或許每個人心中都帶著不同的故事，但這條香路，需要彼此來為媽祖護持。有些問題已經無法視而不見，更無法獨善其身。」

貼文曝光後，網友也紛紛表示，「今年的亂象真的很誇張，真的不懂為什麼不限制報名人數」、「不要發福食，可以解決50％以上的垃圾量」、「我覺得白沙屯官方也要出來呼籲」、「大家進香的路程裡，我們也要提升自身的素質，不要讓媽祖迎來負面聲量」、「感覺最優秀的香燈腳，就是默默在處理垃圾的這些人」。