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影／療癒心靈超可愛 工程師白沙屯進香送13萬隻「勇鴨」結緣

攝影中心／ 記者黃仲裕／雲林即時報導
黃鴻翔募集13萬隻勇鴨發放給香燈腳。記者黃仲裕／攝影
黃鴻翔募集13萬隻勇鴨發放給香燈腳。記者黃仲裕／攝影

「疫情的時候，大家內心都受到很大的衝擊，因為黃色小鴨有療癒心靈的作用，請示媽祖獲得同意後，決定送勇鴨當結緣品，讓大家能走出疫情的傷痛」，擔任半導體工程師的黃鴻翔說，去年募集3萬多隻，今年原本預計募集8萬隻勇鴨，沒想到在親朋好友的熱情力挺下，今年送出13萬隻勇鴨。

黃鴻翔表示，勇鴨台語發音有「勇啊!」的諧音，希望大家在陪同進香的過程，如果無聊時，可以壓一下抒解壓力，鼓勵大家堅持下去。黃鴻翔指出，其實原本要送出比13萬隻更多，但因為沒辦法做這麼多，所以即時打住，今年做了7款勇鴨，有黃色香火鴨、粉紅色的粉紅超跑鴨、文昌鴨、愛情鴛鴦鴨、平安鴨、象徵醫護人員的進香鴨以及頭旗海放鴨。

香火鴨胸前勇字加保平安字樣象徵永保平安。圖／黃鴻翔提供
香火鴨胸前勇字加保平安字樣象徵永保平安。圖／黃鴻翔提供

黃鴻翔募集13萬隻勇鴨發放給香燈腳。記者黃仲裕／攝影
黃鴻翔募集13萬隻勇鴨發放給香燈腳。記者黃仲裕／攝影

民眾開心展示拿到的勇鴨。記者黃仲裕／攝影
民眾開心展示拿到的勇鴨。記者黃仲裕／攝影

白沙屯媽祖

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