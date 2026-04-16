睽違20年上演「世紀雙媽會」？4/18可望相遇台中 交通管制曝光

睽違近20年，再度上演「世紀雙媽會」？白沙屯媽祖4月12日起駕，大甲鎮瀾宮媽祖明晚起駕。台中市警局烏日分局推估，白沙屯媽祖回鑾18日進入台中，有可能遇上大甲媽遶境，警方已在18日動員284名警力、民力護轎及重要路段分區機動交通管制，呼籲用路人配合。

白沙屯媽祖進香路線全憑媽祖旨意、轎夫行轎前進聞名，今年吸引超過46萬香燈腳報名，白沙屯媽祖今年起駕、回程均為3.5天，都是「急行軍」；大甲鎮瀾宮媽祖明晚起駕，預計18日清晨走台一線沙田路進入龍井，經大肚、烏日，通過大度橋進入彰化，當晚駐駕彰化市南瑤宮。

龍井區居民表示，白沙屯媽祖因行進路線不固定，約20年前曾在龍井與大甲媽鑾轎上演「雙媽會」，今年白沙屯媽起駕走台一線，出乎信徒預料，若回鑾再走台一線，可望再度上演「雙媽會」。

警方說明，白沙屯媽祖回鑾預計於18日由彰化進入台中，因行經路線具不確定性，烏日警分局將於當日上午0時至晚間6時，視鑾轎位置實施機動管制。大甲媽祖起駕行經龍井、大肚區，由大度橋進入彰化，警方將於當日上午8時至晚間6時，視鑾轎位置實施機動管制，全力確保進香隊伍安全及用路秩序。

警方說明，針對白沙屯媽祖回鑾，若走海線西濱路，管制西濱路二段至三段「外側兩車道」，汽機車需行駛快車道；若走台一線，大度橋南下往彰化機慢車道封閉。

大肚沙田路二段、三段部分區段封閉，改道自由路。龍井沙田路四段部分區段封閉，改道中華路。沙田路一段至六段（興和路口至向上路口）調撥車道。

警方指出，大甲媽祖遶境期間，管制龍井沙田路四段及大肚沙田路三、二段，分別引導至中華路與自由路。大度橋北向南（往彰化）慢車道封閉，車輛請改駛快車道。

烏日警分局長謝博賢建議，民眾利用各類 GPS App、收聽警廣，隨時掌握鑾轎動態，避開壅塞路段。信眾多利用大眾運輸工具，並配合現場人員引導。

大甲媽祖18日遶境行經台中龍井交通管制路線。圖／警方提供

大甲媽祖18日遶境行經台中大肚交通管制路線。圖／警方提供

白沙屯媽祖18日遶境行經台中龍井交通管制路線。圖／警方提供

大甲媽祖18日遶境行經台中大肚、烏日大度橋交通管制路線。圖／警方提供

白沙屯媽祖鑾轎4月14日行經台中市龍井區台一線沙田路四段，吸引民眾爭相鑽轎底。圖／民眾提供