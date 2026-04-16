快訊

黑面、粉面、金面媽個性不同！拜媽祖「看臉色」 命理師：小人退散請拜祂

陸促恢復全面直航…陸委會證實收到函文 交通部稱足應付適時調整

聽新聞
0:00 / 0:00

睽違20年上演「世紀雙媽會」？4/18可望相遇台中 交通管制曝光

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
白沙屯媽祖鑾轎4月14日在龍井分駐所前停駕，龍井分駐所長王奕程率眾雙手合十恭迎。圖／民眾提供
白沙屯媽祖鑾轎4月14日在龍井分駐所前停駕，龍井分駐所長王奕程率眾雙手合十恭迎。圖／民眾提供

睽違近20年，再度上演「世紀雙媽會」？白沙屯媽祖4月12日起駕，大甲鎮瀾宮媽祖明晚起駕。台中市警局烏日分局推估，白沙屯媽祖回鑾18日進入台中，有可能遇上大甲媽遶境，警方已在18日動員284名警力、民力護轎及重要路段分區機動交通管制，呼籲用路人配合。

白沙屯媽祖進香路線全憑媽祖旨意、轎夫行轎前進聞名，今年吸引超過46萬香燈腳報名，白沙屯媽祖今年起駕、回程均為3.5天，都是「急行軍」；大甲鎮瀾宮媽祖明晚起駕，預計18日清晨走台一線沙田路進入龍井，經大肚、烏日，通過大度橋進入彰化，當晚駐駕彰化市南瑤宮。

龍井區居民表示，白沙屯媽祖因行進路線不固定，約20年前曾在龍井與大甲媽鑾轎上演「雙媽會」，今年白沙屯媽起駕走台一線，出乎信徒預料，若回鑾再走台一線，可望再度上演「雙媽會」。

警方說明，白沙屯媽祖回鑾預計於18日由彰化進入台中，因行經路線具不確定性，烏日警分局將於當日上午0時至晚間6時，視鑾轎位置實施機動管制。大甲媽祖起駕行經龍井、大肚區，由大度橋進入彰化，警方將於當日上午8時至晚間6時，視鑾轎位置實施機動管制，全力確保進香隊伍安全及用路秩序。

警方說明，針對白沙屯媽祖回鑾，若走海線西濱路，管制西濱路二段至三段「外側兩車道」，汽機車需行駛快車道；若走台一線，大度橋南下往彰化機慢車道封閉。

大肚沙田路二段、三段部分區段封閉，改道自由路。龍井沙田路四段部分區段封閉，改道中華路。沙田路一段至六段（興和路口至向上路口）調撥車道。

警方指出，大甲媽祖遶境期間，管制龍井沙田路四段及大肚沙田路三、二段，分別引導至中華路與自由路。大度橋北向南（往彰化）慢車道封閉，車輛請改駛快車道。

烏日警分局長謝博賢建議，民眾利用各類 GPS App、收聽警廣，隨時掌握鑾轎動態，避開壅塞路段。信眾多利用大眾運輸工具，並配合現場人員引導。

大甲媽祖18日遶境行經台中龍井交通管制路線。圖／警方提供
大甲媽祖18日遶境行經台中龍井交通管制路線。圖／警方提供

大甲媽祖18日遶境行經台中大肚交通管制路線。圖／警方提供
大甲媽祖18日遶境行經台中大肚交通管制路線。圖／警方提供

白沙屯媽祖18日遶境行經台中龍井交通管制路線。圖／警方提供
白沙屯媽祖18日遶境行經台中龍井交通管制路線。圖／警方提供

大甲媽祖18日遶境行經台中大肚、烏日大度橋交通管制路線。圖／警方提供
大甲媽祖18日遶境行經台中大肚、烏日大度橋交通管制路線。圖／警方提供

白沙屯媽祖鑾轎4月14日行經台中市龍井區台一線沙田路四段，吸引民眾爭相鑽轎底。圖／民眾提供
白沙屯媽祖鑾轎4月14日行經台中市龍井區台一線沙田路四段，吸引民眾爭相鑽轎底。圖／民眾提供

白沙屯媽祖

延伸閱讀

大甲媽遶境18日掃過沙鹿、清水！ 海線交通管制不想塞車請繞道

急轉進警局交通隊秀傳醫院賜福 白沙屯媽彰化行程充滿驚喜

白沙屯媽祖一日14小時長行 睽違多年駐駕虎尾二媽廟

信徒奔相走告！白沙屯媽祖今晚急行 駐駕中華賓士員林展示中心

相關新聞

數十萬人齊喊進喔！白沙屯媽祖抵朝天宮3進3出百米衝刺超震撼

「粉紅超跑」白沙屯媽祖進香團今天抵達目的地雲林縣北港朝天宮，數萬人聚集廟前高喊「進喔！進喔！」的巨大呼喊聲中，神轎隊3進3出百米衝刺進廟，是白沙屯媽祖每年到北港進香的重頭戲，超震撼的場面，撼動每位媽祖信徒的心。

「世紀雙媽會」成真？ 台中信徒敲碗：18日有望白沙屯、大甲媽同框

全台瘋媽祖，繼白沙屯媽祖4月12日起駕，大甲鎮瀾宮媽祖明晚起駕，很多人好奇會不會出現「世紀雙媽會」？由於白沙屯媽路線不固定，台中信徒推估，白沙屯媽回鑾「急行軍」，18日進台中還是有可能從大度橋走台一線經大肚、龍井北上，與大甲媽起駕路線重疊，有機會出現「雙媽會」，引發信徒高度關注。

白沙屯媽祖上午8時提早抵北港 信徒：天未亮就來接駕

白沙屯媽祖鑾轎今天凌晨3點從虎尾天后宮（二媽廟）出發，一路快速前進，神轎沿著145縣道抵土庫六房媽紅壇及順天宮等廟後，上午約8點18分，鑾轎抵達元長及北港交界，由虎尾分局交接給北港分局。，一路護駕並維護交通，不少等候接駕的信徒聽到前導車聲，驚呼「奈這早！」，也見識「粉紅超跑」的神速。

白沙屯媽女信徒「徵男友如願」肩負10公斤神轎為良緣還願 感動無數網友

一年一度的白沙屯媽祖進香活動再度吸引大批信眾參與，其中不乏溫暖人心的故事。一名女信徒在臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」分享了她的還願經歷，感動了無數網友。

白沙屯香燈腳太多！土庫鳳山寺電話被打爆 謝絕住宿、沐浴：別情勒

苗栗拱天宮白沙屯媽祖徒步進香活動展開，鑾轎南下進入雲林地區，大批香客隨行湧入，沿線鄉鎮出現人潮高峰。然而，突如其來的大量需求，也讓部分地方廟宇面臨人力與資源壓力。

睽違20年上演「世紀雙媽會」？4/18可望相遇台中 交通管制曝光

睽違近20年，再度上演「世紀雙媽會」？白沙屯媽祖4月12日起駕，大甲鎮瀾宮媽祖明晚起駕。台中市警局烏日分局推估，白沙屯媽祖回鑾18日進入台中，有可能遇上大甲媽遶境，警方已在18日動員284名警力、民力護轎及重要路段分區機動交通管制，呼籲用路人配合。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。