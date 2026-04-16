影／粉紅超跑馬力全開 不到中午就抵達北港朝天宮

白沙屯媽祖進香今天進行第五天，原本預計中午抵達北港朝天宮，但粉紅超跑急行軍，比預期快一小時就抵達。數萬名隨香的香燈腳，徒步百里後仍不辭辛勞，頂著烈日當空汗水直流，聚集朝天宮廟前大街守候，使廟周邊街道人潮擠滿滿，就為等待用最熱情和虔誠的心，把白沙屯媽祖送進朝天宮。

白沙屯媽祖馬力全開，不到中午就抵達北港朝天宮。記者黃仲裕／攝影