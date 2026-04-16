數十萬人齊喊進喔！白沙屯媽祖抵朝天宮3進3出百米衝刺超震撼

「粉紅超跑」白沙屯媽祖進香團今天抵達目的地雲林縣北港朝天宮，數萬人聚集廟前高喊「進喔！進喔！」的巨大呼喊聲中，神轎隊3進3出百米衝刺進廟，是白沙屯媽祖每年到北港進香的重頭戲，超震撼的場面，撼動每位媽祖信徒的心。

白沙屯媽祖進香團經過五天百里行程，今天上午抵達進香目的地北港朝天宮，數萬名隨香的香灯腳，徒步百里後仍不辭辛勞，頂著烈日當空汗水直流，聚集朝天宮廟前大街守候，使廟週街道人潮擠滿滿，就為等待用最熱情和虔誠的心，把白沙屯媽祖送進朝天宮。

鑾轎11時01分抵達朝天宮廟前大街時，萬民沸騰，高喊「進喔！」震撼的呼喊聲，響徹雲霄，「粉紅超跑」在萬人夾道簇擁下，展開3進3出百米衝刺，來回奔跑進廟，把整個進香活動帶到最高潮。

白沙屯媽祖進廟後，由朝天宮住持法師誦經安座，來自全國地的信徒擠得水洩不通，爭相膜拜拍照，一睹白沙屯媽祖丰采，隨後舉行盛大的萬人拜天公大典。

朝天宮董事長蔡咏鍀表示，今年報名的香灯腳人數逾46萬人創下歷史新高，每年有愈來愈多信徒陪媽祖一路到北港，頂著五天炎熱的天氣，與媽祖同在，虔誠和熱情未減，每個踏進朝天宮目的地的信徒無不感到欣悅。

北港各界總動員為隨香客備餐，葷素均有菜色豐富還有各種北港知名特色小吃，許多民宅也開放供辛苦的香客沐浴歇腳，進香團預定明天凌晨子時起駕回鑾，今晚依慣例將由朝天宮住持法師進行刈火誦經祈福及讀疏文儀式後起駕回鑾。

朝天宮董事長蔡咏鍀表示，今年進香人數上看近百萬人，幸好天公作美，讓進香活動能夠圓滿順利，也提醒香燈腳們趕緊休息，補充體力。

拱天宮主委洪文華表示，進廟之後將進行團拜，而晚間重頭戲的刈火儀式，由於報名人數眾多，今年將疏文格式略為調整，每場可寫288名信眾，疏文名冊超過1600張，暫定晚間9點開始誦念，誦念疏文就要2至3小時，完成儀式後將登轎起駕回程

數萬人今晚間開始聚集結朝天宮廟前準備恭送媽祖出廟，直到深夜子時，白沙屯媽祖、爐主媽祖、山邊媽祖陸續登上鑾轎後，在隨香萬眾擁護下踏上歸途。

白沙屯媽祖今抵北港朝天宮，讓進香達到最高潮，「粉紅超跑」三進三出百米衝刺，全場數十萬人高喊「進喔！」震天價響，超震撼。記者蔡維斌／攝影

白沙屯媽祖今抵北港朝天宮，讓進香達到最高潮，「粉紅超跑」三進三出百米衝刺，全場數十萬人高喊「進喔！」震天價響，超震撼。記者蔡維斌／攝影

白沙屯媽祖今抵北港朝天宮，讓進香達到最高潮，「粉紅超跑」三進三出百米衝刺，全場數十萬人高喊「進喔！」震天價響，超震撼。記者蔡維斌／攝影