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白沙屯媽祖抵北港張麗善接駕 民眾黨大咖也動員接駕
白沙屯媽祖今早約九時抵達目的地北港，在「進城」第一站的北辰派出所駐駕，雲林縣長張麗善前往接駕之外，民眾黨創黨主席柯文哲和主席黃國昌等黨務大咖全都到場上香接駕，媽祖在停駕約半個小時，再度往朝天宮推進，廟前已擠滿人等候。
白沙屯媽祖徒步5天今早抵達北港朝天宮，一早即有數萬信眾在廟的四週道路守候，等待見證媽祖3進3出進廟的盛況。
媽祖鑾轎約9時，提早抵達進廟前哨站的北辰派出所停駕，雲林縣長張麗善、立委張嘉郡及縣府團隊跪拜接駕。
隨後，民眾黨前主席柯文哲、其妻陳佩琪、主席黃國昌、立委蔡春綢等人也在朝天宮董事長蔡咏鍀陪同下團拜。
白沙屯媽祖起駕在接駕陣頭引導下，緩緩往朝天宮推進，在抵廟前大街，數萬等候的高喊「進喔！」把白沙屯媽祖進香推向最高潮。
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