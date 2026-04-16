白沙屯媽女信徒「徵男友如願」肩負10公斤神轎為良緣還願 感動無數網友

一年一度的白沙屯媽祖進香活動再度吸引大批信眾參與，其中不乏溫暖人心的故事。一名女信徒在臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」分享了她的還願經歷，感動了無數網友。

這位女信徒表示，自己在2025年祈求找到另一半，並於2026年與男友一起還願。她今年第二次參與白沙屯媽祖進香活動，特別帶著母娘和三媽的神尊同行，並肩負著還願的使命。她首次挑戰獨自扛著神轎徒步行走，背負著超過10公斤的神尊，對她而言是一項極大的挑戰。

「剛開始走的時候還能扛住，但後來越走越感到疲憊與疼痛，每次放下神轎休息時，肩膀都感到無比放鬆，但要再次抬起時卻又是一場考驗。」她回憶道，途中不斷遇到去年認識的香燈腳，彼此互相鼓勵，共同完成這段艱辛的旅程。

今年的進香路線採山線，路況更加艱難，她形容沿途車多人多，還要注意頭上是否有障礙物會碰撞到神轎，非常考驗專注力與體力。她坦言，作為少數獨自扛神轎的女性，過程中完全憑毅力支撐，直到肩膀無法負荷才請求支援。

「即使肩膀廢了，我仍感到滿足與感恩。沿途有許多民眾給予補品和加油聲，讓我深深感受到人情溫暖。」她分享道，在大甲橋上，她更是感受到三媽賜予的力量，突然奔跑起來，讓男友也跟著加快腳步。她笑稱，或許是三媽擔心炎熱天氣影響健康，才讓他們加速到陰涼處避暑。

這段旅程雖然艱辛，但她表示自己收穫良多，也更加期待明年的白沙屯進香活動。「神明開心，我就開心。」她以感恩的心情結束了這次難忘的旅程。

貼文曝光後，引來眾多網友祝福與回應：「恭喜，要幸福喔」、「緣分奇妙，祝你們幸福快樂」、「白沙屯媽祖真的很有緣分」，更有人幽默地表示：「我走兩年找到另一半，怎麼感覺妳比較幸運。」