大甲媽祖起駕在即 警方公布三層管制疏導計畫 籲善用大眾運輸

一年一度大甲媽祖遶境進香活動即將於明晚起駕，為期9天的盛事，預計將吸引大批人潮湧入大甲街區，大甲分局超前部署，考量到4月17日夜間起駕及25、26日回鑾期間人車眾多，警方決定將對大甲街區實施三層次的交通管制，今天公布完整交通管制措施，呼籲民眾多加利用大眾運輸工具，尤其建議鐵路或客運接駁車前往，以免遭受塞車之苦。

大甲分局指出，大甲媽起駕交通管制時間由4月17日16時至18日2時，分為第一層行人徒步區，由大甲區三民路以東、中山路一段以西、文武路以南、光明路以北，禁止汽、機車進入；第二層禁止汽車進入區，自大甲區經國路以東、中山路一段以西、德興路與文武路以南、南端交叉路口以北；第三層道路封閉管制第一段由經國路與大安港路口至中山路一段路口；第二段水源路與中山路一段路口至東安路口；第三段則是甲埔大道全段。

回鑾交通管制時間由4月26日8時至24時，第一層行人徒步區範圍同起駕，禁止汽、機車進入；第二層禁止汽車進入區：育英路（中山路至雁門路段）、大甲街（雁門路至仁愛街段）、新政路（仁愛街至經國路段）以南範圍，較起駕期間擴大；第三層調撥車道自清水區中山路與中華北路口（北端）起，經大甲溪橋至順天加油站旁南下內側車道，8時至20時調撥為北上方向行駛；道路封閉是甲埔大道全段。

警方規畫臨時停車場位於美人山舊營區，約500個停車位，步行進入市區約15分鐘，建議由國道三號下交流道左轉甲東路進入。大甲體育場及周邊道路，約350個停車位，步行進入市區約10分鐘，可由西濱快速道路大安港路或苗栗方向中山路右轉經國路進入。大甲火車站後方空地，汽車約80位、機車約180位，步行至鎮瀾宮約4至5分鐘，為距離最近的停車場。

警方建議搭乘台鐵民眾，可將車輛停放鄰近車站，再搭區間車至大甲站，沿蔣公路步行3至5分鐘即達鎮瀾宮。北部民眾可停車於苑裡站；中南部民眾可停放於台中港、清水、沙鹿、龍井、大肚、追分、成功、新烏日及彰化等站。搭高鐵至臺中者，可於新烏日站轉乘區間車或公車93號抵達大甲。

台中市政府安排大眾運輸與接駁車，4月17日由朝富停車場（老虎城）至大甲體育場，14時至22時發車，途停朝馬站，每20至30分鐘一班；大甲體育場至朝富路返回方向，17時至翌日2時；美人山營區至大甲高中、大甲體育場至大甲國小兩線，15時至翌日1時，每15至20分鐘一班。

此外，4月26日回鑾日接駁車，朝富停車場至大甲體育場，10時至17時；大甲體育場至朝富路，13時至22時，途停朝馬站。美人山營區及大甲體育場兩線10時至21時30分，每15至20分鐘一班。

2026大甲媽祖遶境進香即將於明晚起駕，台中市政府針對起駕及回鑾日安排多路接駁車。記者黑中亮／翻攝

2026大甲媽祖遶境進香即將於明晚起駕，預計大批人潮湧入大甲街區，大甲分局公布將對大甲街區實施三層次的交通管制。記者黑中亮／翻攝

2026大甲媽祖遶境進香即將於明晚起駕，預計大批人潮湧入大甲街區，大甲分局公布將對大甲街區實施三層次的交通管制。記者黑中亮／翻攝