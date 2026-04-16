快訊

一個設籍觀念弄錯虧大了！他一查發現多年白繳4倍地價稅

今年恐現140年最強「超級聖嬰」 颱風侵台將更多更強

京都男童棄屍案／繼父故佈疑陣報警 與妻發尋人傳單冷靜詭異「不像在找孩子」

聽新聞
0:00 / 0:00

「世紀雙媽會」成真？ 台中信徒敲碗：18日有望白沙屯、大甲媽同框

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
白沙屯媽祖鑾轎4月14日行經台中市龍井區台一線沙田路四段，吸引民眾爭相鑽轎底。圖／民眾提供
白沙屯媽祖鑾轎4月14日行經台中市龍井區台一線沙田路四段，吸引民眾爭相鑽轎底。圖／民眾提供

全台瘋媽祖，繼白沙屯媽祖4月12日起駕，大甲鎮瀾宮媽祖明晚起駕，很多人好奇會不會出現「世紀雙媽會」？由於白沙屯媽路線不固定，台中信徒推估，白沙屯媽回鑾「急行軍」，18日進台中還是有可能從大度橋走台一線經大肚、龍井北上，與大甲媽起駕路線重疊，有機會出現「雙媽會」，引發信徒高度關注。

白沙屯媽祖進香路線全憑媽祖旨意、轎夫行轎前進聞名，今年吸引超過46萬香燈腳報名，白沙屯媽祖起駕後，16日抵達北港、20日回宮，起駕、回程均為3.5天，都是「急行軍」，對隨香信眾是挑戰。

大甲鎮瀾宮媽祖明晚起駕，沿途將有百萬信眾隨行，遶境路線固定，17日晚起駕後，預計18日清晨走台一線沙田路進入龍井，經大肚、烏日，通過大度橋進入彰化，18日晚駐駕彰化市南瑤宮

龍井區居民說明，白沙屯媽祖往年多為去緩返急，起駕走台一線進彰化，與大甲媽同路線，回鑾走西濱路北上，去年也是去緩返急，但起駕、回鑾都走西濱路，讓西濱路沿線居民津津樂道。

居民指出，今年起駕、回鑾都是急行軍，但起駕卻走台一線，出乎信徒預料；預估白沙屯媽回鑾時間更趕，最有可能走西濱路，但還是有機會再走台一線，從大度橋進台中，屆時可望與大甲媽起駕來場「世紀雙媽會」。

白沙屯媽祖鑾轎4月14日在龍井分駐所前停駕，龍井分駐所長王奕程率眾雙手合十恭迎。圖／民眾提供
白沙屯媽祖鑾轎4月14日在龍井分駐所前停駕，龍井分駐所長王奕程率眾雙手合十恭迎。圖／民眾提供

南瑤宮 白沙屯 白沙屯媽祖 大甲鎮瀾宮 大甲媽

延伸閱讀

信徒奔相走告！白沙屯媽祖今晚急行 駐駕中華賓士員林展示中心

急轉進警局交通隊秀傳醫院賜福 白沙屯媽彰化行程充滿驚喜

白沙屯媽祖進彰化！香腸大軍應援 交通部長背氣象儀發結緣品

整理包／全民追粉紅超跑！2026白沙屯媽祖進香 日期時間、路線、裝備、禁忌全掌握

相關新聞

「世紀雙媽會」成真？ 台中信徒敲碗：18日有望白沙屯、大甲媽同框

全台瘋媽祖，繼白沙屯媽祖4月12日起駕，大甲鎮瀾宮媽祖明晚起駕，很多人好奇會不會出現「世紀雙媽會」？由於白沙屯媽路線不固定，台中信徒推估，白沙屯媽回鑾「急行軍」，18日進台中還是有可能從大度橋走台一線經大肚、龍井北上，與大甲媽起駕路線重疊，有機會出現「雙媽會」，引發信徒高度關注。

白沙屯媽祖上午8時提早抵北港 信徒：天未亮就來接駕

白沙屯媽祖鑾轎今天凌晨3點從虎尾天后宮（二媽廟）出發，一路快速前進，神轎沿著145縣道抵土庫六房媽紅壇及順天宮等廟後，上午約8點18分，鑾轎抵達元長及北港交界，由虎尾分局交接給北港分局。，一路護駕並維護交通，不少等候接駕的信徒聽到前導車聲，驚呼「奈這早！」，也見識「粉紅超跑」的神速。

嬤帶病弱孫衣求鑽轎底！一句「媽祖會等妳」 白沙屯神轎果真停下休息

白沙屯媽祖進香活動每年總是吸引大批信眾參加，其中不乏出現感人的故事。一名網友發文，稱他參加進香時遇到一名阿嬤，她的孫子身體不好總是進醫院，想請媽祖幫忙，但她距離神轎很遠，原PO鼓勵阿嬤說：「媽祖會等妳」，並給她壓轎金結緣，沒想到神轎真的停下來休息，就像在等待阿嬤一樣，此巧合讓無數網友感動，不禁流下眼淚。

白沙屯媽今抵北港！雲林縣府防登革熱急清消、籲香燈腳做防護

白沙屯媽祖往北港徒步進香昨天從彰化進入雲林，近中午抵達西螺福興宮並停駕休息，暌違八年再度駐足，預計今天中午抵達北港朝天宮；不過國家衛生研究院近日又在北港鎮發現埃及斑蚊蟲卵及幼蟲，縣府呼籲香客做好防護措施。

訪白沙屯媽祖「坐小板凳」、拱天宮挨轟失禮 吊車大王還原現場狀況

苗栗通霄白沙屯媽祖4月12日深夜起駕徒步往北港朝天宮進香，然而在啟程前，竹北「吊車大王」胡漢龑與拱天宮主委…

大甲媽祖起駕在即 警方公布三層管制疏導計畫 籲善用大眾運輸

一年一度大甲媽祖遶境進香活動即將於明晚起駕，為期9天的盛事，預計將吸引大批人潮湧入大甲街區，大甲分局超前部署，考量到4月17日夜間起駕及25、26日回鑾期間人車眾多，警方決定將對大甲街區實施三層次的交通管制，今天公布完整交通管制措施，呼籲民眾多加利用大眾運輸工具，尤其建議鐵路或客運接駁車前往，以免遭受塞車之苦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。