訪白沙屯媽祖「坐小板凳」、拱天宮挨轟失禮 吊車大王還原現場狀況

苗栗通霄白沙屯媽祖4月12日深夜起駕徒步往北港朝天宮進香，然而在啟程前，竹北「吊車大王」胡漢龑與拱天宮主委洪文華、總幹事陳春發一張聊天的照片意外引發討論，不少人認為拱天宮太過失禮，僅讓胡漢龑坐在低矮的板凳上。

網友在Thread上發文指出，「讓客人坐凳子，主家自己坐有椅背的，這樣照片流出來好看嗎？」只見胡漢龑坐在低矮的板凳上，而拱天宮主委和總幹事則坐在有椅背的椅子上，不少人批評，「一副高高在上的兩位」、「為什麼右邊那位看起來像瞧不起別人的樣子」。

不過也有其他人緩頰表示，「是廟方的坐姿太霸氣」、「胡董就是這麼親民可愛」、「有社會歷練的人，去別人家作客，第一忌諱就是搶主位坐」、「主客討論事情這樣坐真的還好」。

面對外界質疑拱天宮態度不佳的批評聲浪，胡漢龑也在Threads上澄清，「廟方真的對我非常非常的客氣，是我主動要坐在板凳上面，感謝再感謝大家，主委跟總幹事對我真的非常的好」。

胡漢龑再補充說明，「我講的事情他們覺得很驚訝，所以才會有這個表情，所以請大家好朋友們不要誤會了，感恩謝謝你們」。

此外，網友Benforce本力在臉書也po出影片，表示近日去參訪啟德機械，還去了胡漢龑家參觀，問到坐板凳一事，胡漢龑還原現場情況指出，其實拍照的人沒有惡意，對方只是覺得巧遇吊車大王，所以就拍了這張照片。

胡漢龑說，廟方還送了他3樣白沙屯媽祖的結緣品讓他很感動，而且粉紅超跑的神轎就在旁邊，廟方也讓他近距離拍照，並陪了他兩個多小時才離開。胡漢龑說他對主委被外界誤會感到很抱歉，也謝謝廟方當天辛苦接待他們一整家人，一台遊覽車30幾個人。