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白沙屯香燈腳太多！土庫鳳山寺電話被打爆 謝絕住宿、沐浴：別情勒

聯合新聞網／ 綜合報導
雲林土庫鳳山寺謝絕為白沙屯媽祖香燈腳提供住宿及沐浴服務。圖擷自臉書粉專「土庫鳳山寺活動紀錄-左」
雲林土庫鳳山寺謝絕為白沙屯媽祖香燈腳提供住宿及沐浴服務。圖擷自臉書粉專「土庫鳳山寺活動紀錄-左

苗栗拱天宮白沙屯媽祖徒步進香活動展開，鑾轎南下進入雲林地區，大批香客隨行湧入，沿線鄉鎮出現人潮高峰。然而，突如其來的大量需求，也讓部分地方廟宇面臨人力與資源壓力。

位於雲林的土庫鳳山寺近日在臉書粉專「土庫鳳山寺活動紀錄-左」連番發文表示，由於廟內電話被大量的來電「打爆」，加上不斷有民眾前來詢問住宿與沐浴服務，在僅有廟婆一人顧廟的情況下，難以同時接電話又顧現場，因此宣布當日及隔日「不提供住宿與沐浴」，並於晚間9時準時關閉廟門。

廟方強調，過去開放空間供香客休息，是基於體諒長途跋涉的不便，並非義務；此次暫停服務主因為人力不足，無法兼顧環境與設施維護。廟方並呼籲香客自律、珍惜資源，避免以惡劣態度詢問或施壓，嚴正表示「寺廟的本質是供人拜拜，安定人心，不是借睡覺、借洗澡」、「逞兇鬥狠也不會改變不開放的事實」，並強調「不該『情緒勒索』別人信仰你的信仰，我們有我們自己祀奉的神」。

此外，廟方也指出，部分香客未事先規劃行程，導致沿途資源分配失衡，甚至出現環境整潔問題，增加志工負擔。面對外界質疑，廟方強調並無任何政治立場，決策純粹基於實際營運考量。

值得注意的是，廟方也說明，針對另一場早已規劃行程的大甲媽祖遶境活動，因事前已完成協調與人力安排，將於指定日期開放全設備服務，與此次苗栗拱天宮白沙屯媽祖徒步進香活動形成明顯對比。

此事在網路上引發熱議，有民眾認為主辦單位應更妥善規劃人數與配套，力挺廟方決定，認為地方資源有限，不應被過度消耗。也有聲音呼籲，信仰活動應回歸初心，避免因人潮與亂象影響社會觀感。

白沙屯媽祖 香燈腳

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