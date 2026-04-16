白沙屯媽祖上午8時提早抵北港 信徒：天未亮就來接駕

白沙屯媽祖鑾轎今天凌晨3點從虎尾天后宮（二媽廟）出發，一路快速前進，神轎沿著145縣道抵土庫六房媽紅壇及順天宮等廟後，上午約8點18分，鑾轎抵達元長及北港交界，由虎尾分局交接給北港分局。，一路護駕並維護交通，不少等候接駕的信徒聽到前導車聲，驚呼「奈這早！」，也見識「粉紅超跑」的神速。

2026-04-16 09:15