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白沙屯媽祖上午8時提早抵北港 信徒：天未亮就來接駕
白沙屯媽祖鑾轎今天凌晨3點從虎尾天后宮（二媽廟）出發，一路快速前進，神轎沿著145縣道抵土庫六房媽紅壇及順天宮等廟後，上午約8點18分，鑾轎抵達元長及北港交界，由虎尾分局交接給北港分局。，一路護駕並維護交通，不少等候接駕的信徒聽到前導車聲，驚呼「奈這早！」，也見識「粉紅超跑」的神速。
白沙屯媽祖鑾轎凌晨3點準時從駐駕的虎尾天后宮出發，一路沿著往北港方向的雲145公路前進，沿途不少信徒加入行列，鑾轎一路在廟口餐廳、土庫六房媽紅壇及順天宮、145縣道手沖咖啡、土庫都城隍廟、客厝派出所等路口停駕休息，隊伍行進速度快，人也愈聚愈多。
天未亮但有許多家戶早已準備案桌供品迎駕。約上午8點18分，鑾轎抵達元長、北港交界處，由負責維護安全的虎尾警分局馬秋景，將安全維護工作交給北港警分局長張舒喻率領局內主管及員警。
約10點不到，隊伍人潮就緩緩出現北港郊區，北港媽祖醫院許多醫護人員也在院前接駕，並出動復健師搭棚為辛苦步行的香燈腳提供解痠痛的服務，當遠處傳來前導鑼聲，許多人驚呼今年提早到北港，信徒說，以前大約10點才會到進入北港朝天宮前第一站的北辰派出所會合，沒想到今年足足提早一個多小時抵北港，不過很多人天未亮就來等候，才沒有錯過「接駕進城」的慣例。
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