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嬤帶病弱孫衣求鑽轎底！一句「媽祖會等妳」 白沙屯神轎果真停下休息

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享參加白沙屯媽祖進香時的感人故事。記者黃仲裕／攝影
一名網友分享參加白沙屯媽祖進香時的感人故事。記者黃仲裕／攝影

白沙屯媽祖進香活動每年總是吸引大批信眾參加，其中不乏出現感人的故事。一名網友發文，表示參加進香時遇到一名阿嬤，她的孫子身體不好總是進醫院，想請媽祖幫忙，但她距離神轎很遠，原PO鼓勵阿嬤「媽祖會等妳」，並給她壓轎金結緣，後來神轎真的停下來休息，就像在等待阿嬤一樣。此巧合讓無數網友感動，不禁流下眼淚。

一名網友在臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」發文，提到他在龍井車站偶遇一名阿嬤，說她孫子的身體不好，常常需要進出醫院，於是想攜帶孫子的衣服鑽轎底。但原PO指出此時神轎已經快到追分了，兩地相差甚遠，阿嬤露出無助且讓人心疼的神情問：「來得及嗎？」

原PO只對阿嬤說一句：「媽祖會等妳」，並給她一件小神衣與壓轎金結緣，教導她如何使用，阿嬤便露出開心的表情去追媽祖了。未料神轎真的在大肚的福懋油脂停了下來，「就像在等阿嬤一樣」。

原PO感嘆，許多事情不是巧合，媽祖知道誰需要幫助，他只負責被安排在那個位置，傳達媽祖心意罷了。最後原PO給予阿嬤的孫子祝福，希望他平安長大，也希望每一個願望都能被接住。

此文感動了無數網友，「真感人，媽祖娘娘會照顧誠心的人」、「看得好暖心好感動啊，身為阿嬤的我，眼眶不知不覺流下眼淚了」、「真的好暖心，媽祖娘娘都接得住為人婆為人母的心，感動」、「我懷疑你寫來讓我哭的，已哭」。

白沙屯進香活動的暖心故事不只一則。有信眾分享，自己去年進香時，意外獲得一名資深香燈腳「員林邱大哥」的幫助，不僅替他轉達媽祖旨意，還給予關鍵符咒，竟在數月後真的救了阿嬤一命，更巧的是，今年竟然能從茫茫人海中再度找到去年協助自己的貴人，讓不少網友讚嘆這就是信仰的力量。

白沙屯媽祖

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