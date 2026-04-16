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白沙屯媽今抵北港！雲林縣府防登革熱急清消、籲香燈腳做防護

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
白沙屯媽祖往北港徒步進香隊伍昨進入雲林，暌違8年停駕西螺福興宮休息，廟埕與周邊湧入大批人潮。記者陳雅玲／攝影
白沙屯媽祖往北港徒步進香隊伍昨進入雲林，暌違8年停駕西螺福興宮休息，廟埕與周邊湧入大批人潮。記者陳雅玲／攝影

白沙屯媽祖往北港徒步進香昨天從彰化進入雲林，近中午抵達西螺福興宮並停駕休息，暌違八年再度駐足，預計今天中午抵達北港朝天宮；不過國家衛生研究院近日又在北港鎮發現埃及斑蚊蟲卵及幼蟲，縣府呼籲香客做好防護措施。

昨天中午十一時許，白沙屯媽祖鑾轎進入雲林西螺鎮後一路急行，十一時半抵達西螺福興宮，停駕休息至下午二時，廟埕與周邊瞬間湧入大批人潮，擠得水洩不通，現場歡聲雷動，縣長張麗善也帶領縣府團隊參拜。

福興宮董事長楊文鐘說，白沙屯媽祖上次停駕福興宮已是八年前，地方期盼已久，今年依往例準備點心與飲水，以最熱情誠意迎接媽祖及香燈腳。

張麗善說，雲林各地備妥結緣品與小點心迎接香燈腳，相關休憩與補給資訊也可透過縣府官網查詢。

國家衛生研究院兩年前在北港發現埃及斑蚊出沒，持續在朝天宮周遭監測登革熱病媒蚊，上月底在東陽里一處停車場附近採樣卵紙孵出埃及斑蚊，八日又在東陽里發現一積水容器有埃及斑蚊幼蟲，因埃及斑蚊蟲卵最快六天羽化成蚊，縣府前天加強清消、縣府與疾病管制署開防治整備會議。

疾管署、衛生局昨天緊急到朝天宮周遭半徑兩百公尺巡檢，又發現陽性孳生源，衛生局長曾春美說，雲林縣目前並沒有境內、境外登革熱病例，但白沙屯媽祖進香活動期間，人員移動頻繁，提醒香燈腳務必做好個人防護。

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