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白沙屯媽祖一日14小時長行 睽違多年駐駕虎尾二媽廟

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
白沙屯媽祖進香隊伍今晚駐駕雲林虎尾天后宮。記者陳雅玲／攝影
白沙屯媽祖進香隊伍今晚駐駕雲林虎尾天后宮。記者陳雅玲／攝影

白沙屯媽祖徒步進香第三天，鑾轎清晨5時從彰化大村起駕後一路南下，歷經近14小時長途跋涉，晚間約7時30分駐駕雲林虎尾天后宮，預計明天凌晨3時再度起駕，續行前往北港朝天宮，虎尾鎮長林嘉弘表示，白沙屯媽祖已經很多年不曾在天后宮駐駕，加上天后宮新建工程2年前才完工落成，今喜迎白沙屯媽祖駐駕，現場歡聲雷動。

白沙屯媽祖進香隊伍今天清晨5時自彰化大村鄉出發，中午11時跨越正在施工中的西螺大橋進入雲林縣境，並睽違8年在西螺福興停駕，之吼還停駕幼兒園、西螺果菜市場、魚寮鎮南宮等地，一路往虎尾前進。

晚間7時30分，鑾轎抵達虎尾天后宮（二媽廟），當廟方人員宣布駐駕到晚凌晨3時，現場歡聲雷動。

林嘉弘表示，白沙屯媽祖鑾轎已有2年未在虎尾停駕，上次駐駕天后宮更是多年以前，因此讓信眾備感欣喜。

依行程規畫，白沙屯媽祖鑾轎預計明天中午抵達北港朝天宮，並於翌日凌晨展開回程，預定4月20日下午返回拱天宮安座。

白沙屯媽祖進香隊伍今晚駐駕雲林虎尾天后宮。記者陳雅玲／攝影
白沙屯媽祖進香隊伍今晚駐駕雲林虎尾天后宮。記者陳雅玲／攝影

白沙屯媽祖進香隊伍今晚駐駕雲林虎尾天后宮。記者陳雅玲／攝影
白沙屯媽祖進香隊伍今晚駐駕雲林虎尾天后宮。記者陳雅玲／攝影

白沙屯媽祖進香隊伍今晚駐駕雲林虎尾天后宮。記者陳雅玲／攝影
白沙屯媽祖進香隊伍今晚駐駕雲林虎尾天后宮。記者陳雅玲／攝影

白沙屯媽祖

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