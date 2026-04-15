大甲媽配置警力是白沙屯媽4倍還成立應變隊 彰化警方曝原因

大甲鎮瀾宮媽祖預定4月17日起，進行9天8夜的遶境之旅，為防止爭搶鑾轎衝突及交通秩序，彰化縣警察局今年共部署2305人次警力， 加上40名精英組成的機動應變隊護轎，至於白沙屯媽祖進香部分，則部署577名警力，只有大甲媽祖遶境的4分之1，警方表示，警力配置是依兩宮廟遶境及進香文化不同。

大甲媽祖遶境活動是從 4 月 17 日至 26 日展開，預計 18、19、23、24 及 25 日共 5 天行經彰化轄區，鑑於往年常發生爭抬鑾轎衝突，彰化縣警察局共部署2305人次警力，其中來程最常發生衝突的彰化市民生地下道共部署335名警力，返程在彰化市永樂街天后宮則有362名警力，周邊都以交通改道牌阻隔。

此外，彰化縣警察局已第4年成立「機動應變隊」擔負遶境期間鑾轎安全，仍由訓練科長林世明擔任隊長，他不僅是柔道 8段高手，去年5月在「世界壯年運動會」摔翻俄羅斯高手勇奪金牌，同年6月赴美國參加「第 21 屆世界警察消防運動會」，擊敗上屆銀牌得主科索沃名將奪冠，至於40名精英隊員均由警局內挑選精通各類警察戰技的技術教官，及受過專業訓練的特殊任務警力組成，具備高度反應能力，遏止暴力衝突。

機動應變隊不少是老面孔，隊員連日來經過密集訓練，體能及技能均十分扎實，今天由警察局長陳世煌檢閱演練成果，進行隊形與各類突發狀況處置演練，除個人戰技外，並由員警假扮搶轎民眾，由應變隊員制伏、排除。

唯一的女警來自員林分局是特考班結業的李昕怡，服務年資6年，擁有柔道初段實力。她在演練時，輕易壓制及制伏高頭馬大的「暴民」，令人印象深刻。她說，訓練過程雖然很辛苦，但很榮幸有這機會擔任護轎任務。

警察局長陳世煌說，由於進香文化的改進，以及警方多年來防制暴力有成，警力配置已逐年減少，今年部署的2305人比去年少了約1成，同時希望由林世明帶領的應變隊，發揮金牌戰力，專注於遏止尋釁行為，確保活動平安順利。

此外，白沙屯媽祖八天七夜進香活動，昨天進入彰化縣，預期18日回程再經過彰化，當天可能與大甲媽祖同時出現在彰化。彰化縣警局共部署577名警力，約大甲媽祖遶境配置的四分之一，主要是做交通維護。

對於大甲媽祖及白沙屯媽祖進香的警力配置相差懸殊，警方人員表示，這主要是進香文化的不同，大甲媽祖的路線固定，而且有宮廟角頭接轎傳統，在接抬鑾駕時，往往容易發生肢體及言語衝突，不過近年來，在警方強力宣導及執法下，類似衝突已經減少，加上嚴格禁止施放炮竹及煙火後，也避免突發狀況發生。

大甲鎮瀾宮媽祖預定4月17日起，進行9天8夜的遶境之旅，為防止爭搶鑾轎衝突，彰化縣警察局成立由40名精英組成的機動應變隊護轎，今天進行隊形與各類突發狀況處置演練，唯一女警李昕怡擁有柔道初道，輕易撂倒對方。記者劉明岩／攝影

大甲鎮瀾宮媽祖預定4月17日起，進行9天8夜的遶境之旅，為防止爭搶鑾轎衝突，彰化縣警察局成立由40名精英組成的機動應變隊護轎，今天進行隊形與各類突發狀況處置演練。記者劉明岩／攝影

大甲鎮瀾宮媽祖預定4月17日起，進行9天8夜的遶境之旅，為防止爭搶鑾轎衝突，彰化縣警察局成立由40名精英組成的機動應變隊護轎，今天進行隊形與各類突發狀況處置演練。記者劉明岩／攝影

大甲鎮瀾宮媽祖預定4月17日起，進行9天8夜的遶境之旅，為防止爭搶鑾轎衝突，彰化縣警察局成立由40名精英組成的機動應變隊護轎，今天進行隊形與各類突發狀況處置演練，唯一女警李昕怡擁有柔道初道，輕易撂倒對方。記者劉明岩／攝影

大甲鎮瀾宮媽祖預定4月17日起，進行9天8夜的遶境之旅，為防止爭搶鑾轎衝突，彰化縣警察局成立由40名精英組成的機動應變隊護轎，今天進行隊形與各類突發狀況處置演練。記者劉明岩／攝影