睽違8年白沙屯媽祖再度停駕西螺福興宮 現場水洩不通

白沙屯媽祖前往北港進香，今中午11時許鑾轎進入雲林縣西螺鎮後一路急行，「粉紅超跑」於11時30分抵達西螺福興宮並停駕休息至下午2時，睽違8年再度駐足，廟埕與周邊瞬間湧入大批人潮，擠得水洩不通，現場歡聲雷動。

媽祖鑾轎上午約11時15分走出西螺大橋，由西螺鎮長廖秋萍率公所團隊接駕，地方也動員接待，蕭氏宗親會準備數萬片痠痛貼布，提供長途徒步的香燈腳舒緩疲勞，沿途信眾夾道迎駕，氣氛熱鬧。

鑾轎隨後沿建興路行進，途中一度加速轉往延平路，直奔福興宮。福興宮董事長楊文鐘率董監事迎駕，當廟方宣布「停駕至下午2時」，現場信眾紛紛歡呼，直呼難得，雲林縣長張麗善也帶領縣府團隊到場參拜。

楊文鐘表示，距離白沙屯媽祖上次停駕福興宮已是8年前，地方期盼已久，今年再度駐足讓鄉親格外振奮。過去幾年白沙屯媽祖雖未到福興宮停駕，廟方仍準備點心、飲水，提供信眾休息補給，今依往例準備點心與飲水，以最熱情誠意迎接媽祖及香燈腳。

張麗善表示，雲林各地已備妥結緣品與小點心迎接香燈腳，展現地方熱情，相關休憩與補給資訊也可透過縣府官網查詢，讓進香行程更順暢溫馨。

白沙屯媽祖前往北港進香，今中午11時許鑾轎進入雲林縣西螺鎮，蕭氏宗親會準備數萬片痠痛貼布，提供長途徒步的香燈腳舒緩疲勞，沿途信眾夾道迎駕，氣氛熱鬧。圖／讀者提供

白沙屯媽祖前往北港進香，今中午11時許鑾轎進入雲林縣西螺鎮後一路急行，「粉紅超跑」於11時30分抵達西螺福興宮並停駕休息至下午2時，睽違8年再度駐足，廟埕與周邊瞬間湧入大批人潮。記者陳雅玲／攝影