影／彰化謝家姊弟之爭未落幕 前立委鄭汝芬跪求白沙屯媽祖護佑

白沙屯媽祖進香活動第3天，媽祖鑾轎今天上午從台一線一路急行到溪州鄉時，前立委鄭汝芬上前迎駕，跪地參拜，由於謝家姐弟之爭延燒成藍營縣長參選人難產，也讓身為母親的鄭汝芬跪地祈求媽祖護佑一幕，引發地方熱議。

白沙屯媽祖鑾轎今天上午約11點5分已在彰化溪州鄉和雲林縣交界的西螺大橋跨過濁水溪到雲林縣了。

媽祖鑾轎今天上午行經溪州鄉時，在地前立委鄭汝芬與溪州鄉長參選人、縣府顧問劉侑信（溪州鄉長江淑芬之子）、溪州農會總幹事彭顯賦等人也等在路邊，上前迎駕，眾人跪在媽祖鑾轎前參拜，只見鄭汝芬口中念念有詞虔誠的持香點頭參拜，而媽祖鑾轎也停下來微微晃動轎身，直到工作人員請鄭汝芬起來，鑾轎才繼續趕路。

鄭汝芬虔誠跪拜白沙屯媽也引起地方議論，鄭汝芬把立委之位交棒給女兒謝衣鳯後，謝家深耕地方服務，謝衣鳯今年也展現企圖心欲爭取代表藍營選下屆彰化縣長，但胞弟議長謝典霖也欲連任議長，謝家不可能同時要選縣長和議長，姐弟相持不下，最感心累的應該是父母。

目前謝家姐弟的父親、大家長謝新隆傾向維持現狀，謝家保有立委和議長席次，反對謝衣鳯參選縣長，但欲展現抱負的謝衣鳯仍堅持參選，導致前立委蕭景田回鍋接替謝衣鳯彰化縣黨部主委之職，並力薦前考紀會前主委、律師魏平政參選彰化縣長。

卻引來地方質疑魏平政「空降」參選，謝衣鳯和另二名也欲爭取參選彰化縣長的彰化縣工商策進會總幹事洪榮章、縣政府參議柯呈枋反彈，3人上周日聯合發出聲明共同呼籲黨中央應從長期深耕地方的人選中擇優徵召參選縣長，目前藍營縣長參選人仍難定案。

白沙屯媽祖進香，今天上午鑾轎行經溪州鄉時，前立委鄭汝芬（前跪者左１）上前迎駕，跪地虔誠參拜。圖／民眾提供