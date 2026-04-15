埃及斑蚊再現北港疾管署急巡查 籲白沙屯媽祖46萬香燈腳做好這件事

埃及斑蚊是登革熱病媒蚊，且傳播力強，國家衛生研究院2024年在雲林縣北港鎮發現埃及斑紋出沒，已跨越北回歸線「氣溫」防線，上月底及本月8日又再度發現埃及斑蚊蟲卵及幼蟲，因白沙屯媽祖進香隊伍46萬「香燈腳大軍」明天將抵達北港，疾病管制署、衛生局今緊急到北港巡檢。雲林縣衛生局也呼籲香客務必做好個人防護措施。

國家衛生研究院持續在北港朝天宮周遭監測登革熱病媒蚊，上月底在東陽里一處停車場附近採樣卵紙孵出埃及斑蚊，4月8日又在東陽里發現一積水容器有埃及斑紋幼蟲，因埃及斑蚊蟲卵最快6天羽化成蚊，喜好在室內棲息、好吸人血，散播登革熱效率高，具有更強的傳染能力，且白沙屯媽祖進香隊伍明天將進入北港，防疫單位如臨大敵。

雲林縣衛生局、環保局、北港鎮公所昨已加強清消，縣府由副縣長陳璧君主持跨局處防治整備會議，疾病管制署南區管制中心主任劉慧蓉也參與會議。因白沙屯媽祖進香「46萬大軍」隊伍今已入境雲林，預計明天抵達北港，今早疾管署、衛生局緊急到朝天宮周遭半徑200公尺巡檢，又發現陽性孳生源。

衛生局長曾春美表示，雲林縣目前並無境內、境外登革熱病例，但白沙屯媽祖進香活動期間，人員移動頻繁，提醒香燈腳務必做好個人防護，除加強防疫宣導，也提醒醫療院所提高警覺，加強TOCC問診（旅遊史、職業別、接觸史、群聚情形），對疑似個案主動使用NS1快篩試劑篩檢，以利及早發現潛在個案並即時介入處置。

縣府表示，請民眾落實環境管理及主動清除居家內外積水容器，雲林縣已公告登革熱防疫措施，如經查獲有孳生病媒蚊情形，將依傳染病防治法規定，裁處3000元至15000元罰鍰。

白沙屯媽祖進香隊伍今從西螺大橋進入雲林，預計明天抵達北港朝天宮。記者陳雅玲／攝影