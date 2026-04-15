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影／「粉紅超跑」趕行程 白沙屯媽祖中午前已抵雲林
白沙屯媽祖展現粉紅超跑的威力，今天清晨五點從彰化大村起駕後，中間短暫停留北斗大菜市場停駕休息，隨即馬不停蹄沿著台一線南下，大批的信眾擠滿馬路，中午不到11點已抵達西螺，預計明天中午左右到北港朝天宮。目前進香里程已突破100公里，目前在西螺福興宮休息至下午2點整，接著繼續起駕前往北港。
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