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白沙屯媽祖睽違2年再度入境西螺 中午停駕西螺福興宮
白沙屯媽祖進香隊伍今上午約11時通過西螺大橋，正式進入雲林縣西螺鎮境內，睽違2年再度駐足賜福，讓地方信眾歡欣鼓舞。大橋沿線擠滿迎駕人潮，不僅有人發送痠痛藥布慰勞長途跋涉的香燈腳，沿途更設置福食補給站，展現濃厚人情味。縣長張麗善11時30分接駕祈福。
西螺鎮民、縣府民政處長蕭德恕表示，過去白沙屯媽祖往返北港進香，多半會行經西螺為地方賜福，但近兩年因路線調整未曾進入，讓不少信徒直呼「很想念」，雖然媽祖進香路線不固定，但地方早已準備迎接盛事，今媽祖再度進入西螺，大家都很開心。
今日上午10時許，媽祖鑾轎步上西螺大橋，隨後於11時左右跨越雲彰交界進入西螺境內。西螺警分局長吳誌權率員警於橋頭迎駕，西螺鎮長廖秋萍也率主管在橋頭迎接媽祖聖駕。
大橋兩端與市區沿線湧入大批信眾與香燈腳，民眾自發提供補給，有人準備飲水、點心，蕭氏宗親會發送痠痛藥布，為長途徒步的信徒紓解疲勞，處處可見虔誠與熱情。
白沙屯媽祖鑾轎隨後進入西螺福興宮停駕，縣長張麗善也趕赴現場迎接，白沙屯媽祖預計下午2時起駕。
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