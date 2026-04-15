白沙屯媽祖睽違2年再度入境西螺 中午停駕西螺福興宮

白沙屯拱天宮媽祖進香進入第三天，再度傳出一段感人故事。一名信眾分享，自己去年進香時，意外獲得一名資深香燈腳「員林邱大哥」的幫助，不僅替他轉達媽祖旨意，還給予關鍵符咒，最終竟在數月後救了阿嬤一命。更巧的是，今年再度參與白沙屯媽祖進香，竟然能從茫茫人海中再度找到去年協助自己的貴人，「這是多麼美好的時刻，感謝再感謝」。

2026-04-15 10:25