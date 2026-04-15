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跟媽祖進香別勉強！專家提醒3類人注意身體警訊 頭暈冒汗不一定是疲累

聯合新聞網／ 綜合報導
白沙屯媽祖8天7夜進香活動，民眾熱情相隨。 記者黃仲裕／攝影
白沙屯媽祖8天7夜進香活動，民眾熱情相隨。 記者黃仲裕／攝影

一年一度的「粉紅超跑」白沙屯媽祖於4月12日起駕，展開為期8天7夜的進香活動，今年吸引逾46萬名香燈腳報名隨行，其中不乏高齡長者與慢性病患者。對此，臉書粉專「消防神主牌」發文提醒，進香行程長、強度高，對身體負荷極大，民眾參與前應審慎評估自身狀況，避免發生意外。

消防人員「消防神主牌」指出，進香活動動輒數十公里、連續多日行走，加上日曬、睡眠不足與體力消耗，即便是健康成人都具挑戰性，對患有心血管疾病糖尿病或關節問題者，更是多重風險疊加。

針對心臟病高血壓患者，長時間運動與高溫環境可能導致心臟負荷增加、血液濃度上升，進一步提高心血管事件風險。建議出發前應由醫師評估是否適合參加，並隨身攜帶足量藥物及急救藥品。若出現胸悶、胸痛、呼吸困難或心跳異常等症狀，應立即停止活動並尋求醫療協助，切勿勉強繼續。

對於糖尿病患者而言，長時間步行恐導致血糖快速下降。「消防神主牌」指出，低血糖常見症狀如手抖、冒冷汗、頭暈與心跳加速，容易被誤認為中暑或疲勞。建議隨身攜帶糖果、葡萄糖錠或含糖飲料，並定時測量血糖。一旦出現不適，應立即補充糖分，避免惡化至意識不清。

針對膝蓋與關節不佳者，長距離行走尤其在柏油路或下坡路段，對關節衝擊更為明顯。「消防神主牌」建議可配戴護膝，或使用登山杖輔助，並選擇支撐性佳的運動鞋。若出現劇烈疼痛，應立即停止，避免造成長期關節損傷。

「消防神主牌」也提醒，陪同長輩參與的家屬，責任不僅是陪伴，更需主動觀察長輩的身體狀況。由於長者可能因不願麻煩他人而隱忍不適，家屬應留意其臉色、步態與精神狀態變化。出發前應建立共識，「該停就停」，避免因逞強而釀成憾事。

此外，風水命理專家谷帥臻也提出三類不建議勉強參與媽祖遶境的族群：

一、「巨嬰心態型」期待被服務的人

若期待他人全程照顧，缺乏自我負責態度，難以承受進香過程的辛勞。

二、「功利收割型」缺乏利他意識的人

將信仰視為交換利益，缺乏利他精神，與宗教初衷不符。

三、「體能焦慮型」身體跟不上靈魂的人

平時缺乏運動訓練，無法應對長時間步行與不確定行程，走不到2公里就氣喘吁吁、心跳飆速，谷帥臻建議，真的不要「臨時抱佛腳」，因為進香不是散步，而是場極限生存的挑戰。

白沙屯媽祖 遶境 心血管疾病 糖尿病 心臟病 高血壓

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