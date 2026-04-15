粉紅超跑進彰化田尾國小師生樂包圍 白沙屯媽祖已近彰雲交界

白沙屯媽祖鑾轎今天清晨5點從大村鄉中華賓士員林展示中心起駕，在台一線和員林大道路口時，鑾轎曾一度遲疑，最後仍從台一線往北斗急行，上午8點多還在北斗市場停駕，讓民眾參拜，目前粉紅超跑已靠近彰化溪州鄉與雲林交界。

白沙屯媽祖媽祖鑾轎今天上午5點20幾分就到員林大道和台一線路口，到底是要進員林市區再往社頭走？或是往台一線田尾北斗走？在路口鑾轎也遲疑5分鐘，最後鑾轎往台一線急行。

粉紅超跑一路急行永靖鄉、田尾鄉，上午7點多在田尾國小還繞進學校，讓才剛到校的師生都非常開心，忙著躦轎底，鑾轎8點多到北斗市場也停轎讓民眾參拜，目前鑾轎已到溪州鄉，已相當接近彰化與雲林交界。

不少民眾繼續加入追媽祖行列，有人從外縣市搭高鐵和台鐵到彰化，所以台鐵員林站及高鐵彰化站也都擠滿大批香燈腳。

粉紅超跑今天午7點多還遶進田尾國小，讓才剛到校的師生都非常開心，忙著躦轎底。圖/取自白沙屯媽祖網路電視台畫面

白沙屯媽祖鑾轎今天上午沿台一線到北斗、溪州，部分路段有給民眾躦轎底。圖/取自白沙屯媽祖網路電視台畫面

白沙屯媽祖媽祖鑾轎8點多到北斗市場也停轎讓民眾參拜。圖/取自白沙屯媽祖網路電視台畫面