粉紅超跑進彰化田尾國小師生樂包圍 白沙屯媽祖已近彰雲交界

白沙屯媽祖鑾轎今天清晨5點從大村鄉中華賓士員林展示中心起駕，在台一線和員林大道路口時，鑾轎曾一度遲疑，最後仍從台一線往北斗急行，上午8點多還在北斗市場停駕，讓民眾參拜，目前粉紅超跑已靠近彰化溪州鄉與雲林交界。
白沙屯媽祖媽祖鑾轎今天上午5點20幾分就到員林大道和台一線路口，到底是要進員林市區再往社頭走？或是往台一線田尾北斗走？在路口鑾轎也遲疑5分鐘，最後鑾轎往台一線急行。
粉紅超跑一路急行永靖鄉、田尾鄉，上午7點多在田尾國小還繞進學校，讓才剛到校的師生都非常開心，忙著躦轎底，鑾轎8點多到北斗市場也停轎讓民眾參拜，目前鑾轎已到溪州鄉，已相當接近彰化與雲林交界。
不少民眾繼續加入追媽祖行列，有人從外縣市搭高鐵和台鐵到彰化，所以台鐵員林站及高鐵彰化站也都擠滿大批香燈腳。
白沙屯拱天宮媽祖進香進入第三天，再度傳出一段感人故事。一名信眾分享，自己去年進香時，意外獲得一名資深香燈腳「員林邱大哥」的幫助，不僅替他轉達媽祖旨意，還給予關鍵符咒，最終竟在數月後救了阿嬤一命。更巧的是，今年再度參與白沙屯媽祖進香，竟然能從茫茫人海中再度找到去年協助自己的貴人，「這是多麼美好的時刻，感謝再感謝」。
白沙屯媽祖「粉紅超跑」進香大軍即將在今日入境雲林，全台信徒熱血沸騰，雲林縣元長國中校長文須琢也玩起創意，將這場宗教盛事化為生動的數學應用題。他以「媽祖駐駕學校機率」考驗校內資優生，更在題目最後自嘲「駐駕後校長頭髮變茂密的機率」，幽默巧思引發全校師生熱烈討論。
白沙屯媽祖鑾轎今天清晨5點從大村鄉中華賓士員林展示中心起駕，在台一線和員林大道路口時，鑾轎曾一度遲疑，最後仍從台一線往北斗急行，上午8點多還在北斗市場停駕，讓民眾參拜，目前粉紅超跑已靠近彰化溪州鄉與雲林交界。
白沙屯媽祖所到之處，各方都爭相期待停、駐駕祈福，但昨晚抵彰化縣員林市中山路中華賓士展示中心準備駐駕，卻因公司人員下班，竟無人出來擺香案迎接，讓進香人員及信眾傻眼，後來經過通報後才順利駐駕，其實，白沙屯媽祖也被彰化市一家家具行婉拒駐駕，至今仍是信眾茶餘飯後的話題。
1988年大甲鎮瀾宮正式宣布取消前往北港朝天宮進香，改往新港奉天宮進香，開啟了新的歷史篇章。3月4日大甲鎮瀾宮突然召開緊急董監事會議，請北港朝天宮在3天內公開澄清大甲媽祖不是朝天宮分靈，而每年的北港之行，並非是「回娘家」。整起事件導致鎮瀾宮取消，維持將近百年的北港進香之行，轉彎改到新港奉天宮進香。
白沙屯媽祖徒步進香明天抵達笨港地區，預估逾46萬名信徒湧入雲林縣北港鎮與嘉義縣新港鄉一帶，沿線人潮與交通壓力備受關注。位於嘉義縣新港鄉南港側、北港溪堤防旁的「海賊庄休閒農場」主人謝東哲，臉書宣布明天16日至18日免費開放，提供香燈腳一處舒適的休憩空間。
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