媽祖早安排好？「員林邱大哥」給符阿嬤起死回生 他隔年人海奇蹟遇恩人

白沙屯拱天宮媽祖進香進入第三天，再度傳出一段感人故事。一名信眾分享，自己去年進香時，意外獲得一名資深香燈腳「員林邱大哥」的幫助，不僅替他轉達媽祖旨意，還給予關鍵符咒，最終竟在數月後救了阿嬤一命。更巧的是，今年再度參與白沙屯媽祖進香，竟然能從茫茫人海中再度找到去年協助自己的貴人，「這是多麼美好的時刻，感謝再感謝」。

原PO在臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」發文回憶，去年進香途中，他曾跪地等待媽祖鑾轎，想「跟媽祖換花」為阿嬤祈福，盼她身體健康平安。當時他情緒潰堤、淚流滿面，沒想到一睜開眼，一名大哥蹲在他面前，表示他說的話媽祖已經聽到了，「祂請我來幫你」。

該名大哥表示，由於媽祖行程趕往朝天宮，可能來不及讓他完成換花儀式，但媽祖已經為花加持，帶回家同樣能祈福。隨後更拿出一張蓋有拱天宮媽祖聖印的符咒，叮囑原PO若阿嬤遇到危難，只要誠心祈請媽祖，將符咒放在枕頭下或隨身攜帶，便可化解危機和救命。

原PO坦言，當下並不知道這張符咒會派上用場，直到同年7月，阿嬤突發急性腎衰竭，醫師緊急告知須洗腎，否則會有生命危險，讓他當場哭到不行。情急之下，他想起這張符咒，立刻返家取出，點香跪拜祈求後帶到醫院給阿嬤。沒想到病情竟出現轉機，原本需要洗腎的狀況突然好轉，連醫生也覺得神奇，最終順利出院。

原PO感動表示，「神奇的是，在阿嬤還沒發生事情，媽祖已經派這個大哥前來協助，給了我信物解救阿嬤」。今年再度隨行進香時，他更在茫茫人海中奇蹟似地找到去年幫助他的「員林邱大哥」，讓他激動直呼「有如大海撈針」，卻真的找到了。

留言區有網友透露，這名「員林邱大哥」是跟隨媽祖數十年的資深香燈腳。原PO事後聯繫得知，對方已參與進香30多年。貼文曝光後，不少網友也紛紛留言祝福阿嬤身體健康，並讚嘆媽祖神威顯赫，認為這就是信仰的力量，「媽祖都會安排的」、「善緣必應」。

媽祖感人事蹟頻傳，昨（14日）天早上，白沙屯媽祖鑾轎進入彰化市後，途中一名身穿黑衣的母親抱著生病的孩子，突然跪在鑾轎前方，原本前進中的鑾轎竟緩緩停下，周圍人群自動退開，騰出一圈空間。工作人員上前引導，讓母親靠近鑾轎，她抱著孩子低聲祈求，並將孩子的小手貼在轎上。鑾轎靜靜停留約5分鐘，感動現場許多人。