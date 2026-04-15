驚喜變驚嚇！粉紅超跑欲駐駕賓士展示中心都下班了 副理急衝回迎接

白沙屯媽祖所到之處，各方都爭相期待停、駐駕祈福，但昨晚抵彰化縣員林市中山路中華賓士展示中心準備駐駕，卻因公司人員下班，竟無人出來擺香案迎接，讓進香人員及信眾傻眼，後來經過通報後才順利駐駕，其實，白沙屯媽祖也被彰化市一家家具行婉拒駐駕，至今仍是信眾茶餘飯後的話題。

白沙屯媽祖今年8天7夜進香行程，昨天凌晨2時從台中市笠毅公司起駕，罕見展開17小時鐵腿路程，共走了40.73公里，約昨晚7時，抵達彰化縣員林市中山路中華賓士展示中心準備駐駕，卻卻停了近10分鐘，竟無人出來擺香案迎接，不僅拱天宮人員、隨香信眾都傻眼，搞不清楚情況，急得看直播的民眾說「糗大了，怎麼不知快來迎媽祖啦」。

據現場人員指出，當時進香人員見無人接駕，只得自備案桌，一開始只稱是停駕，不敢直接宣布駐駕，大家以為粉紅媽祖要走了，但媽祖慈悲關懷大家走累了，餓壞了，堅持駐駕，這時展示中心人員趕快通報廠副理前來迎接，原來車廠7點已經關店門，不知竟如此幸運被「媽祖相中」，才急急忙忙跑出來接駕參拜，白沙屯媽順利駐駕，並接受信眾參拜，今早5點起駕。

類似情形也出現在2020年白沙屯媽祖進香活動，當時回鑾走山線，從彰化市彰水路進入中華西路時，原欲進入一家家具行駐駕，家具行卻因老闆不在，另一說法是老闆宗教信仰不同，員工不敢做決定下，婉拒駐駕，當時很轟動，媽祖隨即轉往兩百公尺處的周家世住處駐駕，是白沙屯媽祖10多年來與第二度周家世結緣。

有信眾指出，白沙屯媽祖行蹤飄忽，停駐駕地點不定，大多是汽車展示中心，正符合「粉紅超跑」令名，且由於空間大又乾淨，適合駐駕，供進香人員歇歇腳，也方便信眾參拜，另宮廟及派出所、與廟方關係密切的公司，也常是選擇的地點，被停駐駕當然會驚喜，但突然來到，有時會「驚嚇」。

2017年，彰化市中山路3段的一家水果行，被白沙屯媽祖選擇駐駕，由於店裡水果架都是固定的，沒能清理，鑾駕硬衝進來，越過二、三攤架，就立著不動，嚇壞了水果行老闆黃志誠夫婦，老闆娘更激動淚流滿面，沒想到店裡這麼小的空間，被媽祖看上前來駐駕，最後攤架成了供桌，供信眾膜拜，到隔天清晨才起駕。

有信眾表示，也有人會認為媽祖停駐轎地點，可能早有預定，但從中華賓士員林展示中心、彰化市家具行及水果行的例子來看，媽祖真的是難以預測的。

昨晚抵彰化縣員林市中山路中華賓士展示中心準備駐駕，卻因公司人員下班，竟無人出來擺香案迎接，讓進香人員及信眾傻眼，後來經過通報後才順利駐駕。圖/取自白沙屯媽祖網路電視台畫面