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影／時光顯影：媽祖轉彎的那一年
1988年大甲鎮瀾宮正式宣布取消前往北港朝天宮進香，改往新港奉天宮進香，開啟了新的歷史篇章。3月4日大甲鎮瀾宮突然召開緊急董監事會議，請北港朝天宮在3天內公開澄清大甲媽祖不是朝天宮分靈，而每年的北港之行，並非是「回娘家」。整起事件導致鎮瀾宮取消，維持將近百年的北港進香之行，轉彎改到新港奉天宮進香。
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