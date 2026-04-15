影／時光顯影：媽祖轉彎的那一年

白沙屯媽祖所到之處，各方都爭相期待停、駐駕祈福，但昨晚抵彰化縣員林市中山路中華賓士展示中心準備駐駕，卻因公司人員下班，竟無人出來擺香案迎接，讓進香人員及信眾傻眼，後來經過通報後才順利駐駕，其實，白沙屯媽祖也被彰化市一家家具行婉拒駐駕，至今仍是信眾茶餘飯後的話題。

2026-04-15 09:04