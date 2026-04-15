白沙屯媽祖今進雲林 校長數學應用問資優生「媽祖駐駕學校機率」

白沙屯媽祖「粉紅超跑」進香大軍即將在今日入境雲林，全台信徒熱血沸騰，雲林縣元長國中校長文須琢也玩起創意，將這場宗教盛事化為生動的數學應用題。他以「媽祖駐駕學校機率」考驗校內資優生，更在題目最後自嘲「駐駕後校長頭髮變茂密的機率」，幽默巧思引發全校師生熱烈討論。

文須琢校長每周三固定帶領國一10名資優班學生研習數學，眼見白沙屯媽、爐主媽、山邊媽「三媽同行」即將抵達元長鄉，為通知學生今晚停課，他靈機一動，結合國三機率與邏輯推演課程，設定三尊媽祖可能在元長國中、農會供銷部、鄉公所等3處地點駐駕，且必須有兩尊以上媽祖意見一致才選定。

應用題中詢問，媽祖駐駕在元長國中的機率？周三晚間課程停課的機率？若媽祖駐駕、停駕學校，校長頭髮變茂密的機率？

文須琢解答，3個媽祖、3個地方，每尊媽祖各有3種選擇，因此3x3x3有27種可能，如果三媽皆同意，就是只有一種情形；假如2媽選擇同處1媽選其餘地方，就會出現前兩位選擇國中，另名選擇公所或農會共2種，再者前後兩位媽祖選擇國中，中間的媽祖可能選農會或公所，也是2種可能；頭一位媽祖可能選農會、公所，後2位均選國中，同樣2種，因此1+2+2+2就有7種可能，因此總機率為27分之7，約25.92％。

文須琢表示，目前已有4位資優班孩子成功破解，出題目的不只是為了算準時間通知學生停課，更希望訓練孩子的邏輯思考優化能力。

不過，最令師生噴飯的是最後一題「加碼問答」。文須琢平時常被學生開玩笑說頭髮稀少，他大方自嘲，詢問若媽祖真的駐駕學校，校長頭髮變茂密的機率為何？文校長笑說，這題他丟給AI解答，沒想到AI竟回覆「媽祖駐駕校長心情好，壓力減輕有助增髮」，讓他看了會心一笑，決定趁機「自黑」照亮學生，將嚴肅的數學課變成有趣的校園佳話。

白沙屯媽祖到北港進香必經元長鄉，元長國中曾在前年迎來媽祖停駕，校方表示，無論媽祖今年是否駐駕學校，放學後皆會開放廁所供香燈腳梳洗，展現雲林人的熱情。至於今晚的資優課程，校長已宣布「因媽祖到來停課一次」，讓孩子們也能親身感受這場難得的宗教文化洗禮。

白沙屯媽祖進香隊伍即將入境雲林，元長國中校長文須琢出題考驗學生停課機率，圖為學生作答內容。圖／元長國中提供

白沙屯媽祖進香隊伍即將入境雲林，元長國中校長文須琢出題考驗學生停課機率，圖為學生作答。圖／元長國中提供

白沙屯媽祖進香隊伍即將入境雲林，元長國中校長文須琢出題考驗學生停課機率。圖／元長國中提供

白沙屯媽祖進香隊伍即將入境雲林，元長國中校長文須琢出題考驗學生停課機率。圖／元長國中提供