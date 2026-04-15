白沙屯媽祖進香明天抵笨港 嘉義「海賊庄」免費開放供香燈腳歇腳

白沙屯媽祖徒步進香明天抵達笨港地區，預估逾46萬名信徒湧入雲林縣北港鎮與嘉義縣新港鄉一帶，沿線人潮與交通壓力備受關注。位於嘉義縣新港鄉南港側、北港溪堤防旁的「海賊庄休閒農場」主人謝東哲，臉書宣布明天16日至18日免費開放，提供香燈腳一處舒適的休憩空間。

園區表示，進香期間每日上午9時至下午5時開放，凡出示115年白沙屯媽祖官方臂章者，即可享1人免費入園。園區內設有室內座位、洗手間與嬰兒尿布台，供信徒短暫歇息，也開放遊客參觀與拍照，但不提供過夜或紮營服務，並提醒禁止攜帶外食、垃圾需自行帶走，共同維護環境整潔。

因應大量人潮，當地交通也將實施管制。北港大橋及周邊街區屆時將限制車輛通行，建議民眾可將車輛停放於水仙宮或海賊庄周邊防汛道路，再步行過橋接駕。此外，復興鐵橋銜接女兒橋工程已完工但尚未開放，未來開通後，步行至北港朝天宮時間可縮短至約15分鐘。

「海賊庄休閒農場」由嘉義縣無形文化資產保存者、交趾陶與剪黏藝術家謝東哲創辦，結合農業、歷史與藝術元素打造特色園區。園區以大航海時代為主題，融合陶藝與馬賽克創作，並推動無毒農業與在地食材應用，成為地方文化與觀光新亮點。

謝東哲長年投入媽祖文化相關創作，曾於台19線與159線交會處設置三面大型媽祖聖像，並參與南笨港天后宮（水仙宮）藝術裝置。他表示，白沙屯媽祖進香路線向來充滿變數，「一切依媽祖旨意」，信徒無須過度揣測，重要的是虔誠隨行、平安圓滿。

此外，謝東哲今年初曾在嘉縣梅山鄉山區發生重大車禍，車輛墜落山谷邊坡，所幸受困竹叢間未再滑落，經搶救與手術後已返家休養。他事後表示如同「劫後重生」，未來將持續投入未竟的藝術創作與文化傳承。

白沙屯媽祖徒步進香明天抵達笨港地區，預估逾46萬名信徒湧入雲林縣北港鎮與嘉義縣新港鄉一帶，嘉義縣新港鄉南港側、北港溪堤防旁的「海賊庄休閒農場」主人謝東哲，臉書宣布明天16日至18日免費開放，提供香燈腳一處舒適的休憩空間。 圖／取自謝東哲臉書

謝東哲長年投入媽祖文化相關創作，曾於台19線與159線交會處設置三面大型媽祖聖像。圖／取自謝東哲臉書