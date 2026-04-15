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白沙屯粉紅超跑突甩尾 轎夫慘摔引熱議…專家曝：只有兩種可能

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
白沙屯媽祖進香13日到大甲，粉紅超跑停駕鎮瀾宮前，突然大甩尾，轎班人員摔倒。圖／翻攝自YouTube白沙屯拱天宮
白沙屯媽祖進香13日到大甲，粉紅超跑停駕鎮瀾宮前，突然大甩尾，轎班人員摔倒。圖／翻攝自YouTube白沙屯拱天宮

白沙屯媽祖進香再颳「粉紅超跑」旋風，但13日抵大甲鎮瀾宮前突甩尾衝向鎮瀾宮促成「四媽會」，鑾轎大動作讓一名轎班人員摔倒，引發討論。民俗專家廖大乙說，只有「三媽合轎」時意見鬧不合，以及人為操控方向，這兩種可能。

「粉紅超跑」今年搭載白沙屯媽、山邊媽、爐主媽3尊媽祖同轎出巡，13日上午抵達台中大甲，抵達鎮瀾宮前蔣公路，鑾轎突然加速大甩尾衝入廟，促成「四媽會」，一名鑾轎後方轎班人員不慎摔倒，驚險畫面讓正在看直播的網友嚇一跳。

不少網友關心問「轎班大哥還好嗎？」也有網友說「剛看到轎班大哥每個都扛得超吃力」、「摔好大力！嚇到」，也有人說「今年是三媽合轎，動力超強」、「三位女神的力量太大了，一個甩尾」等，網路討論熱烈，眾說紛紜。

對此，民俗專家廖大乙說，媽祖坐轎出巡，連轎夫都保護不了，顧不了轎班人員的安全，若摔出傷亡恐成笑話，畢竟媽祖是神明，有神威能預知，扛轎卻扛到甩尾摔倒，實在不太合理。

他為此進一步分析認為，只有兩種可能，其一就是3尊媽祖在轎內，當下對往東、往西或向南、向北，要不要進廟等可能意見鬧不合，才會出現甩尾摔轎夫的狀況；另一種可能是人為操控方向，畢竟若「三媽」意見一致，不太可能讓轎夫摔倒。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

媽祖 白沙屯媽祖 鎮瀾宮

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白沙屯媽祖喜歡車廠！首度駐駕大村中華賓士 員工急忙接駕

白沙屯媽祖鑾轎今晚首度駐駕大村鄉的中華賓士員林展示中心，讓車廠員工和附近民眾都很驚喜，員林市也有廟宇志工早早準備餐食，迎接香燈腳，今晚大村和員林擠滿趕來參拜的民眾，宛如不夜城。

信徒奔相走告！白沙屯媽祖今晚急行 駐駕中華賓士員林展示中心

白沙屯媽祖進香隊伍今天下午一路從彰化市沿台一線行經花壇、大村鄉，晚間7點多還未駐駕，南彰化大村、員林、埔心等鄉鎮民眾紛紛在網路上呼喊請「媽祖來駐駕」，最後白沙屯媽決定今晚駐駕在大村和員林交界的中華賓士員林展示中心，明早5點起駕。

白沙屯媽預見追隨人數創新高 聖示追加便當數量

「粉紅超跑」白沙屯媽祖進香隊伍出發，今進入彰化縣境，信仰白沙屯媽祖的飲食業者贊助咖啡、麵包、便當，負責維持秩序的員警也得到勤務補給物資背包，執行時自備飲用水、食品，不必向飲食贊助業者拿結緣品。

急轉進警局交通隊秀傳醫院賜福 白沙屯媽彰化行程充滿驚喜

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影／粉紅超跑抵達彰化市 萬人排隊稜轎腳

白沙屯媽祖進香進入第二天，粉紅超跑在數萬香燈腳的熱情跟隨下抵達彰化市，沿著中山路南下，鑼鼓聲不斷，場面相當壯觀，雖然氣溫飆破30度，沿途不少信眾等著排隊稜轎腳，希望能祈求國泰民安，風調雨順。由於這幾天天氣晴朗，預計會有更多民眾加入進香的行列。

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