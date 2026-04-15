白沙屯粉紅超跑突甩尾 轎夫慘摔引熱議…專家曝：只有兩種可能

白沙屯媽祖進香再颳「粉紅超跑」旋風，但13日抵大甲鎮瀾宮前突甩尾衝向鎮瀾宮促成「四媽會」，鑾轎大動作讓一名轎班人員摔倒，引發討論。民俗專家廖大乙說，只有「三媽合轎」時意見鬧不合，以及人為操控方向，這兩種可能。

「粉紅超跑」今年搭載白沙屯媽、山邊媽、爐主媽3尊媽祖同轎出巡，13日上午抵達台中大甲，抵達鎮瀾宮前蔣公路，鑾轎突然加速大甩尾衝入廟，促成「四媽會」，一名鑾轎後方轎班人員不慎摔倒，驚險畫面讓正在看直播的網友嚇一跳。

不少網友關心問「轎班大哥還好嗎？」也有網友說「剛看到轎班大哥每個都扛得超吃力」、「摔好大力！嚇到」，也有人說「今年是三媽合轎，動力超強」、「三位女神的力量太大了，一個甩尾」等，網路討論熱烈，眾說紛紜。

對此，民俗專家廖大乙說，媽祖坐轎出巡，連轎夫都保護不了，顧不了轎班人員的安全，若摔出傷亡恐成笑話，畢竟媽祖是神明，有神威能預知，扛轎卻扛到甩尾摔倒，實在不太合理。

他為此進一步分析認為，只有兩種可能，其一就是3尊媽祖在轎內，當下對往東、往西或向南、向北，要不要進廟等可能意見鬧不合，才會出現甩尾摔轎夫的狀況；另一種可能是人為操控方向，畢竟若「三媽」意見一致，不太可能讓轎夫摔倒。

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