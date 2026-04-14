快訊

車輛翻覆躺路中央…新莊小貨車司機闖紅燈還撞外送員 快篩後竟是毒駕

白沙屯媽祖喜歡車廠！首度駐駕大村中華賓士 員工急忙接駕

美股早盤／美伊和談希望再起 四大指數齊揚、亞馬遜攀高

聽新聞
0:00 / 0:00

白沙屯媽祖喜歡車廠！首度駐駕大村中華賓士 員工急忙接駕

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
白沙屯媽決定今晚駐駕在大村和員林交界的中華賓士員林展示中心，明早5點起駕。圖/取自白沙屯媽祖網路電視台畫面
白沙屯媽決定今晚駐駕在大村和員林交界的中華賓士員林展示中心，明早5點起駕。圖/取自白沙屯媽祖網路電視台畫面

白沙屯媽祖鑾轎今晚首度駐駕大村鄉的中華賓士員林展示中心，讓車廠員工和附近民眾都很驚喜，員林市也有廟宇志工早早準備餐食，迎接香燈腳，今晚大村和員林擠滿趕來參拜的民眾，宛如不夜城。

許多跟著白沙屯媽祖進香的香燈腳們猜粉紅超跑今晚可能會到員林市，許多人提早進員林市區搭帳棚，只見員林火車站附近福寧宮旁的中山路騎樓不少帳棚族就地休息，員林市區大北門福營宮志工們也準備了粽子、便當等讓香燈腳們取用，不少店家或民眾也擺出餐食和飲料慰勞香燈腳一路辛苦。

而粉紅超跑傍晚還一路從花壇鄉、大村鄉台一線急行，讓南彰化大村、員林、埔心等鄉鎮民眾紛紛在網路上呼喊「請媽祖來駐駕」，行經大村鄉時，粉紅超跑一度停轎，讓民眾很興奮，大聲呼喊「媽祖，媽祖我愛您」，希望白沙屯媽今晚可以駐駕在大村，不過粉紅超跑前後晃動一下，「似乎在思考」，又起轎急行。

近7點20分粉紅超跑到了大村鄉與員林交界中山路的中華賓士展示中心衝進大門前停駕，大家興奮的猜「媽祖又要駐駕車廠了嗎?」，但白沙屯媽祖在賓士車廠停了近10分鐘，竟無人出來擺香案迎接，急得看直播的民眾說「糗大了，怎麼不知快來迎媽祖啦」。

只見白沙屯媽祖直播網先寫停駕，大家以為粉紅媽祖要走了，員工趕快通報車廠副理前來迎接，原來車廠7點已經關店門，不知竟如此幸運被「媽祖相中」，眾人才急急忙忙跑出來接駕參拜，白沙屯媽決定今晚駐駕在大村中華賓士員林展示中心，明早5點起駕。

員林市區大北門福營宮志工們也準備了粽子、便當等讓香燈腳們取用。記者林宛諭／攝影
員林市區大北門福營宮志工們也準備了粽子、便當等讓香燈腳們取用。記者林宛諭／攝影

白沙屯媽決定今晚駐駕在大村和員林交界的中華賓士員林展示中心，明早5點起駕。圖/取自白沙屯媽祖網路電視台畫面
白沙屯媽決定今晚駐駕在大村和員林交界的中華賓士員林展示中心，明早5點起駕。圖/取自白沙屯媽祖網路電視台畫面

許多跟著白沙屯媽祖進香的香燈腳們在員林火車站附近中山路騎樓搭帳棚就地休息。記者林宛諭／攝影
許多跟著白沙屯媽祖進香的香燈腳們在員林火車站附近中山路騎樓搭帳棚就地休息。記者林宛諭／攝影

媽祖 員林 白沙屯 白沙屯媽祖 賓士

延伸閱讀

白沙屯媽祖鑾轎連停龍井、大肚警分駐所 員警期待：來追分派出所

四媽會 白沙屯媽停駕鎮瀾宮

連續4年雙媽會！白沙屯媽、大甲媽互動升溫 信徒：感情愈來愈好

白沙屯媽停駕鎮瀾宮 山海交會「姐妹情」罕見四媽會

相關新聞

白沙屯媽祖喜歡車廠！首度駐駕大村中華賓士 員工急忙接駕

白沙屯媽祖鑾轎今晚首度駐駕大村鄉的中華賓士員林展示中心，讓車廠員工和附近民眾都很驚喜，員林市也有廟宇志工早早準備餐食，迎接香燈腳，今晚大村和員林擠滿趕來參拜的民眾，宛如不夜城。

急轉進警局交通隊秀傳醫院賜福 白沙屯媽彰化行程充滿驚喜

白沙屯媽祖今下午進入彰化市區，行程變化頻頻，沿途信眾情緒隨之起伏。行經彰化縣議會時，在議長謝典霖帶領下，議會員工整隊迎駕，盼能迎請媽祖入內賜福。鑾轎一度轉入縣議會廣場，卻隨即右轉離開，甩尾停進一旁的八卦山派出所及交通隊。

信徒奔相走告！白沙屯媽祖今晚急行 駐駕中華賓士員林展示中心

白沙屯媽祖進香隊伍今天下午一路從彰化市沿台一線行經花壇、大村鄉，晚間7點多還未駐駕，南彰化大村、員林、埔心等鄉鎮民眾紛紛在網路上呼喊請「媽祖來駐駕」，最後白沙屯媽決定今晚駐駕在大村和員林交界的中華賓士員林展示中心，明早5點起駕。

白沙屯媽預見追隨人數創新高 聖示追加便當數量

「粉紅超跑」白沙屯媽祖進香隊伍出發，今進入彰化縣境，信仰白沙屯媽祖的飲食業者贊助咖啡、麵包、便當，負責維持秩序的員警也得到勤務補給物資背包，執行時自備飲用水、食品，不必向飲食贊助業者拿結緣品。

影／粉紅超跑抵達彰化市 萬人排隊稜轎腳

白沙屯媽祖進香進入第二天，粉紅超跑在數萬香燈腳的熱情跟隨下抵達彰化市，沿著中山路南下，鑼鼓聲不斷，場面相當壯觀，雖然氣溫飆破30度，沿途不少信眾等著排隊稜轎腳，希望能祈求國泰民安，風調雨順。由於這幾天天氣晴朗，預計會有更多民眾加入進香的行列。

白沙屯媽祖進彰化！香腸大軍應援 交通部長背氣象儀發結緣品

白沙屯媽祖進香隊伍今進入彰化市區，下午2點自停駕點起駕後，鑾轎沿中山路緩步前行，沿途人潮簇擁、鑼鼓聲不絕，隊伍短暫停駕在過往常休息的「泰全輪胎行」。依過去紀錄統計，媽祖曾在此駐駕、歇息超過10次，業者與媽祖結緣逾30年，不僅長年往返拱天宮參拜，每逢進香更主動張羅餐食、出動餐車，為香燈腳補給體力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。