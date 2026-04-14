白沙屯媽祖喜歡車廠！首度駐駕大村中華賓士 員工急忙接駕
白沙屯媽祖鑾轎今晚首度駐駕大村鄉的中華賓士員林展示中心，讓車廠員工和附近民眾都很驚喜，員林市也有廟宇志工早早準備餐食，迎接香燈腳，今晚大村和員林擠滿趕來參拜的民眾，宛如不夜城。
許多跟著白沙屯媽祖進香的香燈腳們猜粉紅超跑今晚可能會到員林市，許多人提早進員林市區搭帳棚，只見員林火車站附近福寧宮旁的中山路騎樓不少帳棚族就地休息，員林市區大北門福營宮志工們也準備了粽子、便當等讓香燈腳們取用，不少店家或民眾也擺出餐食和飲料慰勞香燈腳一路辛苦。
而粉紅超跑傍晚還一路從花壇鄉、大村鄉台一線急行，讓南彰化大村、員林、埔心等鄉鎮民眾紛紛在網路上呼喊「請媽祖來駐駕」，行經大村鄉時，粉紅超跑一度停轎，讓民眾很興奮，大聲呼喊「媽祖，媽祖我愛您」，希望白沙屯媽今晚可以駐駕在大村，不過粉紅超跑前後晃動一下，「似乎在思考」，又起轎急行。
近7點20分粉紅超跑到了大村鄉與員林交界中山路的中華賓士展示中心衝進大門前停駕，大家興奮的猜「媽祖又要駐駕車廠了嗎?」，但白沙屯媽祖在賓士車廠停了近10分鐘，竟無人出來擺香案迎接，急得看直播的民眾說「糗大了，怎麼不知快來迎媽祖啦」。
只見白沙屯媽祖直播網先寫停駕，大家以為粉紅媽祖要走了，員工趕快通報車廠副理前來迎接，原來車廠7點已經關店門，不知竟如此幸運被「媽祖相中」，眾人才急急忙忙跑出來接駕參拜，白沙屯媽決定今晚駐駕在大村中華賓士員林展示中心，明早5點起駕。
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