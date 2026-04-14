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信徒奔相走告！白沙屯媽祖今晚急行 駐駕中華賓士員林展示中心
白沙屯媽祖進香隊伍今天下午一路從彰化市沿台一線行經花壇、大村鄉，晚間7點多還未駐駕，南彰化大村、員林、埔心等鄉鎮民眾紛紛在網路上呼喊請「媽祖來駐駕」，最後白沙屯媽決定今晚駐駕在大村和員林交界的中華賓士員林展示中心，明早5點起駕。
粉紅超跑約晚間7點行經大村鄉時，一度停轎，讓民眾很興奮，大聲呼喊「媽祖，媽祖我愛您」，希望白沙屯媽今晚可以駐駕在大村，不過粉紅超跑前後晃動一下，「似乎在思考」，又起轎急行，數萬香燈腳也跟著急行。
近7點20分粉紅超跑到了大村鄉與員林交界中山路的中華賓士展示中心衝進大門前停駕賜福，讓員工大感意外，趕緊出來參拜，民眾引領期盼，還在想媽姐是要停駕休息，還是今晚駐駕，約近7點40分決定駐駕中華賓士員林展示中心，附近居民奔相走告，擠得水洩不通前來參拜。
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