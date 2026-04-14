白沙屯媽預見追隨人數創新高 聖示追加便當數量

「粉紅超跑」白沙屯媽祖進香隊伍出發，今進入彰化縣境，信仰白沙屯媽祖的飲食業者贊助咖啡、麵包、便當，負責維持秩序的員警也得到勤務補給物資背包，執行時自備飲用水、食品，不必向飲食贊助業者拿結緣品。

白沙屯媽祖在彰化縣的飲食贊助業者「偑巷咖啡」負責人莊浚勝，以香菜咖啡在飲料業界打響知名度；他表示，他沒贊助便當，據他所知，便當贊助數量原本預計1萬8千個，因媽祖托夢今年參加人數多，及執事人員親向媽祖擲筊請示，獲3聖筊確認白沙屯媽祖的意思，便當追加到2萬1千個。

莊浚勝說，贊助飲食同步準備1千個黃金粽、壽司300分、香蕉兩萬根、咖啡5千杯、綿綿冰1萬5千杯，回應媽祖體恤隨行香燈腳，所以今年他贊助一般咖啡、香菜咖啡合計5千杯，外加香菜麵包等食品。

香燈腳餓了、渴了，可以拿取民間業者和團體贊助的飲料、食品，執勤員警有公務員身分，不好意思拿取，今年北斗警分局準備多功能勤務背包（勤務補給包），裝有防曬袖套、純棉吸汗毛巾、飲用水與補給品（食品）。

北斗警分局長楊志源表示，媽祖遶境勤務時間長、跨越區域廣，對執勤員警的體力與耐力是一大考驗，警分局透過發放這些實用物資，希望能讓員警在辛苦服勤時感受支持與關懷，並在白沙屯媽祖、大甲媽祖的庇佑下，進香活動過程圓滿順利。

北斗警分局送給員警多功能勤務背包，自備飲水和食品，不必伸手拿媽祖進香活動的贊助飲料和食品。圖／北斗警分局提供