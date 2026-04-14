急轉進警局交通隊秀傳醫院賜福 白沙屯媽彰化行程充滿驚喜

白沙屯媽祖今下午進入彰化市區，行程變化頻頻，沿途信眾情緒隨之起伏。行經彰化縣議會時，在議長謝典霖帶領下，議會員工整隊迎駕，盼能迎請媽祖入內賜福。鑾轎一度轉入縣議會廣場，卻隨即右轉離開，甩尾停進一旁的八卦山派出所及交通隊。

突如其來的動線讓警方一度措手不及，也讓信眾驚呼連連。這也是白沙屯媽祖首度停駕交通隊，交通隊長李四川與彰化警分局長劉千祥等人到場迎接，鑾轎停留約10分鐘後即起駕。

鑾轎隨後沿中山路南行，往花壇方向前進，途經剛於去年底整修完成的南瑤宮，現場信眾簇擁，期盼媽祖入廟停駕。南瑤宮執事幹部與駕前武館振興社出面迎接，由彰化市公所主秘許晉嘉率隊，以舞獅、鑼鼓熱鬧接駕。鑾轎在中山路中央來回擺動，氣氛一度緊繃，最終白沙屯媽祖鑾轎僅在廟門口短暫停留「打招呼」，隨即轉身離去，跪地等候鑽轎腳的信眾未如願，民眾直呼粉紅超跑路線時在難以預測。

鑾轎持續南行途中，疑似聽聞醫護人員呼喚，鑾轎突然橫越車道轉入秀傳醫院前廣場停轎賜福，短短不到5分鐘再度起駕。信眾認為，媽祖此舉是特地為醫護人員與病患祈福，也為行程增添一段溫暖插曲。

白沙屯媽祖今下午進入彰化市區，行程變化頻頻，途中進到秀傳醫院賜福，現場擠滿人。圖／翻攝白沙屯媽祖電視台