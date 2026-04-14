影／粉紅超跑抵達彰化市 萬人排隊稜轎腳

白沙屯媽祖進香進入第二天，粉紅超跑在數萬香燈腳的熱情跟隨下抵達彰化市，沿著中山路南下，鑼鼓聲不斷，場面相當壯觀，雖然氣溫飆破30度，沿途不少信眾等著排隊稜轎腳，希望能祈求國泰民安，風調雨順。由於這幾天天氣晴朗，預計會有更多民眾加入進香的行列。

白沙屯媽祖進香進入第二天，粉紅超跑在數萬香燈腳的熱情跟隨下抵達彰化市，沿著中山路南下，鑼鼓聲不斷，場面相當壯觀。記者黃仲裕／攝影

白沙屯媽祖進香進入第二天，雖然氣溫飆破30度，仍有信眾等著排隊稜轎腳，希望能祈求國泰民安，風調雨順。記者黃仲裕／攝影