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白沙屯媽祖進彰化！香腸大軍應援 交通部長背氣象儀發結緣品

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
交通部長陳世凱今現身白沙屯媽祖進香，他背氣象儀可監測酷熱指數，提醒香燈腳歇息。記者林敬家／攝影
交通部長陳世凱今現身白沙屯媽祖進香，他背氣象儀可監測酷熱指數，提醒香燈腳歇息。記者林敬家／攝影

白沙屯媽祖進香隊伍今進入彰化市區，下午2點自停駕點起駕後，鑾轎沿中山路緩步前行，沿途人潮簇擁、鑼鼓聲不絕，隊伍短暫停駕在過往常休息的「泰全輪胎行」。依過去紀錄統計，媽祖曾在此駐駕、歇息超過10次，業者與媽祖結緣逾30年，不僅長年往返拱天宮參拜，每逢進香更主動張羅餐食、出動餐車，為香燈腳補給體力。

下午天氣炎熱，交通部陳世凱也現身進香隊伍。他表示，交通部負責整體輸運調度，自12日起以高鐵、台鐵為主、公路為輔，其中12日當天高鐵苗栗站進出人次創下新高，台鐵運量同樣刷新紀錄，顯示香燈腳參與踴躍。因應高溫，他今天隨身揹著行動氣象儀，即時更新酷熱指數，提醒信眾適時避暑，並在現場發放結緣品。

沿途補給不斷，展現民間自發的熱情，有蔡姓信眾在停駕點附近擺出「香腸大軍」，6、7人分工烤製，現場香氣四溢，吸引排隊人潮。他表示，今年是第3年跟隨進香，由於路線不固定，必須緊盯鑾轎動向機動設攤，今日準備約400斤香腸供應，預計隔天將再設一處據點，持續服務香客。

白沙屯媽祖進香隊伍今進入彰化市區，下午2點自停駕點起駕後，鑾轎沿中山路緩步前行，沿途人潮簇擁、鑼鼓聲不絕。記者林敬家／攝影
白沙屯媽祖進香隊伍今進入彰化市區，下午2點自停駕點起駕後，鑾轎沿中山路緩步前行，沿途人潮簇擁、鑼鼓聲不絕。記者林敬家／攝影

交通部長陳世凱今現身白沙屯媽祖進香，他背氣象儀也發放結緣品。記者林敬家／攝影
交通部長陳世凱今現身白沙屯媽祖進香，他背氣象儀也發放結緣品。記者林敬家／攝影

白沙屯媽進香到彰化，蔡姓信眾在停駕點附近擺出「香腸大軍」，6、7人分工烤製，現場香氣四溢，吸引排隊人潮。記者林敬家／攝影
白沙屯媽進香到彰化，蔡姓信眾在停駕點附近擺出「香腸大軍」，6、7人分工烤製，現場香氣四溢，吸引排隊人潮。記者林敬家／攝影

交通部 台鐵 彰化 白沙屯媽祖 陳世凱

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