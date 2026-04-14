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追白沙屯拿到「超好吃粉粿」！她PO文尋店釣出老闆 網友心動下單了

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享參與白沙屯媽祖進香途中，意外吃到一碗超好吃的粉粿。圖擷自臉書/阿財湯圓
網友分享參與白沙屯媽祖進香途中，意外吃到一碗超好吃的粉粿。圖擷自臉書/阿財湯圓

一名女網友日前在社群平台Threads發文分享，表示自己參與白沙屯媽祖進香途中，意外吃到一碗超好吃的粉粿，讓她至今仍念念不忘。她指出，當時只記得包裝上寫著「梔子粉粿」，因為太過驚豔卻忘了拍照，直呼「好吃到起床還想吃，這輩子吃過最好吃的」，急問是否有人知道是哪一間店販售。

貼文曝光後，釣出店家「西螺阿財湯圓」的老闆留言，表示因白沙屯媽祖進香路線不固定，後續若有相關發放資訊，將會再另行公布。

消息一出也引發網友熱烈討論，「梔子粉粿聽起來就很讚」、「超美味」。也有網友補充，「梔子」為花名，其花瓣可作天然染料，能讓粉粿呈現自然黃色，更有人表示這類結緣美食特別適合徒步進香時補充體力。也有人分享自己在進香途中吃到的美食，「今天吃的油飯、草仔粿也超好吃」。

據了解，「西螺阿財湯圓」位於雲林縣西螺鎮，其招牌粉粿以軟、嫩、Q著稱，並標榜在冷藏保存下可維持約7天不老化，主打滑順口感，深受不少饕客喜愛。

不少網友看完分享後直接表示心動，「立刻下單」、「已下單好期待」、「改天要去雲林探店」。也有熟客留言力挺，「阿財他們家的粉粿真的很好吃，超推」。

粉紅超跑」魅力強大，各地善心人士紛紛提供免費「福食」供信徒取用，但也有網友發現，路旁竟出現未開封、內容完整的餐盒遭到丟棄，直言感到相當痛心，呼籲民眾量力而為，「吃不下就不要拿，不需要也不要拿，只取自己所需」。

白沙屯媽祖 粉紅超跑

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