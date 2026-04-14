白沙屯媽祖「粉紅超跑」進香 信眾陪跑有18大民俗禁忌不可不知

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖，每年徒步前往雲林北港朝天宮進香活動已約有200年歷史，今年徒步進香報名人數逾46萬人，再創歷史新高，展現「粉紅超跑」人氣，命理師楊登嵙提醒，信眾跟媽祖鑾轎進香，有18項民俗禁忌必需知道，以免對神明不敬。

白沙屯媽祖在本月12日晚間11時55分登轎出發，展開8天7夜徒步行程「夜行軍」，要徒步往返400公里，尤其去程要在36小時徒步200公里「急行軍」，預計4月20日回鑾。

命理師楊登嵙說，過去需要遵守的規矩及禁忌相當繁瑣，不過隨著時代演進，標準也稍微寬鬆了，但禁忌也不能不注意，參加遶境前事先了解媽祖遶境禁忌，才能夠避免觸犯相關禁忌，以表示對媽祖的尊敬，誠心最為重要。

媽祖進香18大民俗禁忌，分述如下：

一、第一次參加進香者，要穿全套新衣（不能穿舊衣），象徵潔淨和全新的開始。

二、女性月經來時，不得觸摸神明、香爐、神轎、 光明燈等法器。

三、守喪者未滿一年，或家有辦喪事者，不得觸摸神明、香爐、神轎、光明燈等法器。

四、參加進香的人員，必須是潔淨之人，不能進出「喪家」、「月內房」。

五、出發前要「淨身」，以香末焚燒「淨身」，隨著身物品、車輛必須淨過。

六、持進香旗或配戴平安符者，不得鑽轎、進浴室及廁所。

七、身穿「號褂」者，不得進洗手間。

八、持旗時不可倒置，以示尊敬。

九、從起駕宴開始茹素到祝壽大典結束後，才可開葷。

十、懷孕者不能躦轎。

十一、躦轎底時，不能起身或觸碰鑾轎，背包放在胸前，好讓鑾轎通過，不能戴帽子，要記得脫帽。

十二、進出廟門不要踩門檻，踩門檻有不敬之意。

十三、由寺廟內向外看出去，進出廟宇要從左門進（龍進）丶右門出（虎出），進入時抬左腳（左為貴），出門時抬右腳，象徵平安吉祥。

十四、參與遶境期間不得口出穢言、亂說話，要將「請、謝謝、對不起」常掛嘴邊。

十五、貼身衣物不得露出，如果因時間過久，怕穿過的衣褲發出味道，可利用便利超商先寄回家，或在遊覽車內曬貼身衣褲。

十六、不可隨地吐痰、抽煙，對媽祖及鄉親都是大不敬。

十七、隨香期間禁酒、禁賭、禁色。

十八、結束遶境或是提前回家，都要跟媽祖參拜報備，告知媽祖準備回家，祈求平安。