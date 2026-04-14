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白沙屯媽祖鑾轎輕觸病童 小手貼著轎5分鐘融化香燈腳的心

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
白沙屯媽祖上午10店多鑾轎在鑼鼓聲中緩緩行經大度橋，進到彰化市。圖／翻攝白沙屯媽網路電視
白沙屯媽祖上午10店多鑾轎在鑼鼓聲中緩緩行經大度橋，進到彰化市。圖／翻攝白沙屯媽網路電視

白沙屯媽祖2026年進香於12日深夜起駕，今天第二天行程，上午10店多鑾轎在鑼鼓聲中緩緩行經大度橋，正式進入彰化市。橋頭早已擠滿等候的香燈腳與民眾，隨著鑾轎逼近，副縣長周傑也現身恭迎，台中、彰化警方在人潮間完成交接，沿途不時傳出「媽祖我愛你」的吶喊聲。

隊伍進入市區後，不斷有信眾鑽轎底祈福，有香燈腳說，今信眾說，今年媽祖幾乎有求必應，放慢腳步。途中一名身穿黑衣的母親抱著生病的孩子，突然跪在鑾轎前方，原本前進中的鑾轎竟緩緩停下，周圍人群自動退開，騰出一圈空間。

工作人員上前引導，讓母親靠近鑾轎，她抱著孩子低聲訴說，將孩子的小手貼在轎上，神情哽咽。鑾轎靜靜停留約5分鐘，感動現場許多人。

隨後隊伍續行，行經福彰汽車公司時，業者早已在門口跪地迎駕，鞭炮聲再起，鑾轎一度停下，似乎要停駕，但就在眾人屏息之際，轎身忽然轉向，迅速離開現場，群眾一陣驚呼。最終轉進隔壁的許瑞興工業股份有限公司，現場員工全數湧出門口迎接，掌聲與歡呼聲交錯，鑾轎在熱烈氣氛中停駕休息至下午2時。

<a href='/search/tagging/2/白沙屯媽祖' rel='白沙屯媽祖' data-rel='/2/105182' class='tag'><strong>白沙屯媽祖</strong></a>上午進到彰化市，一名母親抱著病兒向媽祖祈願。圖／翻攝白沙屯媽網路電視
白沙屯媽祖上午進到彰化市，一名母親抱著病兒向媽祖祈願。圖／翻攝白沙屯媽網路電視

白沙屯媽祖上午進到彰化市，中午停駕在許瑞興工業股份有限公司。圖／翻攝白沙屯媽網路電視
白沙屯媽祖上午進到彰化市，中午停駕在許瑞興工業股份有限公司。圖／翻攝白沙屯媽網路電視

台中 媽祖 橋頭 白沙屯媽祖

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