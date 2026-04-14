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馬祖黃魚公車跨海爆紅！白沙屯進香掀「追車打卡」熱潮

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
「黃魚公車」的應援車隊於大甲台一線設置據點，貼心發放應援扇供香燈腳消暑使用，並準備馬祖特色零食，為長途步行的信眾補充體力，透過實際品嚐與互動，讓更多人認識馬祖的海洋飲食文化，獲得不少好評。圖／連江縣政府提供
「黃魚公車」的應援車隊於大甲台一線設置據點，貼心發放應援扇供香燈腳消暑使用，並準備馬祖特色零食，為長途步行的信眾補充體力，透過實際品嚐與互動，讓更多人認識馬祖的海洋飲食文化，獲得不少好評。圖／連江縣政府提供

今年白沙屯媽祖進香熱鬧登場，除香燈腳人數再創新高外，來自馬祖跨海應援的「黃魚公車」意外成為沿途最吸睛的焦點。兩輛外型鮮明、色彩活潑的公車隨行進香隊伍移動，不僅提供馬祖特色物產補給，也掀起一波「追車打卡」熱潮，為莊嚴宗教儀式增添輕鬆氛圍。

連江縣政府指出，「跟著粉紅超跑摸魚去」成為今年進香熱門話題之一，黃魚公車自起駕首日即引發關注，沿途民眾紛紛駐足拍照、錄影，社群平台相關貼文持續發酵，甚至出現民眾「等車、追車」，只為捕捉與公車同框畫面的景象，讓進香路線充滿歡笑。

活動首日，應援車隊於大甲台一線設置據點，貼心發放應援扇供香燈腳消暑使用，並準備馬祖特色零食，為長途步行的信眾補充體力，透過實際品嚐與互動，讓更多人認識馬祖的海洋飲食文化，獲得不少好評。

縣府表示，黃魚公車不只是應援車隊，更是馬祖觀光的「移動代言人」。此次藉由進香期間曝光，結合黃魚、淡菜、紅糟等特色產品，將離島風味推向全台，期盼透過宗教盛事的人潮效應，提升民眾對馬祖的認識，進一步轉化為旅遊動能。

隨著進香行程持續推進，黃魚公車將全程陪伴香燈腳，並在期間於馬祖卡蹓趣粉專（https://www.facebook.com/go.to.matsu/）舉行抽獎，獎品有台灣馬祖來回機票及馬祖酒廠x泰山跨界聯名的「媽祖白沙屯聯名酒」等多項好禮。歡迎大家持續關注社群動態，鎖定「黃魚公車」出沒地點，一起在追隨媽祖的腳步中，提前預約下一站的馬祖海島假期。

今年白沙屯媽祖進香熱鬧登場，除香燈腳人數再創新高外，來自馬祖跨海應援的「黃魚公車」意外成為沿途最吸睛的焦點。圖／連江縣政府提供
今年白沙屯媽祖進香熱鬧登場，除香燈腳人數再創新高外，來自馬祖跨海應援的「黃魚公車」意外成為沿途最吸睛的焦點。圖／連江縣政府提供

黃魚公車自起駕首日即引發關注，沿途民眾紛紛駐足拍照、錄影，社群平台相關貼文持續發酵，甚至出現民眾「等車、追車」搶拍照。圖／連江縣政府提供
黃魚公車自起駕首日即引發關注，沿途民眾紛紛駐足拍照、錄影，社群平台相關貼文持續發酵，甚至出現民眾「等車、追車」搶拍照。圖／連江縣政府提供

白沙屯媽祖

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