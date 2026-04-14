白沙屯媽祖鑾轎連停龍井、大肚警分駐所 員警期待：來追分派出所

白沙屯媽祖進香隊伍今凌晨 2時從駐駕的台中市清水區的「笠毅工業股份有限公司」起駕繼續南下，清晨5時15分進入龍井，烏日警分局長謝博賢率隊在沙田路六段路口迎接。白沙屯媽祖行進間接連到龍井和大肚兩分駐所致意，員警們高興的迎駕並期待接下來也到追分所，創下一次3所的紀錄。

謝博賢說，因為今年白沙屯媽祖的「香燈腳」人數突破46萬人，烏日警分局特別出動「無人機警察隊」執行空中巡邏，透過高空視角全天候監控人車動態，一旦指揮中心發現路段擁擠或有突發狀況，能立即調度地面警力前往疏導，建構起「陸空一體」的安全防護網，確保維安無死角。

此次也規畫了139名警力及80名民力投入第一線安全維護。除了在各重要路口編派警力執行交通指揮勤務外，也將視車流量採取「調撥車道」方式，有效緩解車流壓力，引導人流與車流有序前行。

龍井分駐所長王奕程一早即擔任勤務，並在所前擺了香案和供品。媽祖經過的時候，他雙手合十恭迎，沒想到媽祖鑾轎因此停下腳步轉向分駐所致意。接下來鑾轎行經大肚分駐所時，也突然的停下致意，謝博賢也率領副分局長許正懋、洪明強和大肚所長陳名臻等人在現場祭拜。

烏日警分局員警說，以往少見連續在兩所停留的情形，接下來同仁們已在追分所等候，希望能獲媽祖停留，祈求國泰民安。謝博賢說，警分局全體同仁會努力協助盛事圓滿，同時也特別呼籲廣大香燈腳，請務必配合員警指揮，注意體力分配與防曬水分補充，讓媽祖進香之路平安順利。

白沙屯媽祖鑾轎行經大肚時也到福懋油脂公司致意，公司人員趕緊擺設香案並鑽轎，還有人高興的聯想，是否股價會漲了？

白沙屯媽祖鑾轎在龍井分駐所前停下腳步致意，龍井分駐所長王奕程雙手合十恭迎。圖／民眾提供

白沙屯媽祖鑾轎在大肚分駐所前停下腳步致意，烏日警分局長謝博賢等人恭迎。圖／民眾提供