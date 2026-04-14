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白沙屯媽祖進香熱潮 香燈腳原想參加就醫查出罹患A流感

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
大甲李綜合醫院表示，白沙屯媽祖進香過程，許多香燈腳體力不支、水喝太少，硬撐參加被送進急診，此為示意圖。記者游振昇／攝影
大甲李綜合醫院表示，白沙屯媽祖進香過程，許多香燈腳體力不支、水喝太少，硬撐參加被送進急診，此為示意圖。記者游振昇／攝影

白沙屯媽祖進香12日深夜起駕，活動剛開始，有多位信眾因身體不適被送到醫院急診。台中大甲李綜合醫院急診室，在白沙屯媽祖出發首日，有12位香燈腳被送到醫院，多數是熬夜整夜沒睡體力不支，或天氣太熱水分補充不足，導致頭暈、抽筋，還有人罹患A流也想去進香，醫師提醒，要先照顧好自己身體，媽祖才會保佑。

白沙屯媽祖進香首日從通霄開始往南走，13日中午經過大甲市區，鑾轎在鎮瀾宮稍作停留，全台香燈腳跟隨，有不少信眾體力不支送醫。大甲李綜合醫院急診室主任張宏文表示，從媽祖進香啟程前，便陸續有信眾身體不適送急診，年紀從20多歲到50多歲都有。

張宏文說，患者大多是平時沒有運動習慣，為了跟隨媽祖進香，熬夜整夜沒睡，等鑾轎起駕後跟著行走，睡眠不足、體力不支，還是硬撐跟著鑾轎徒步南下，結果頭暈昏厥、或是腳部抽筋無法行走，被送到醫院。白天體感溫度高達30度以上，有信眾水分補充不足身體發熱，也被送到急診。

張宏文說，一名30多歲的男子，在白沙屯媽祖起駕當天，原本也要跟著隊伍一起南下，因身體無力、發燒頭痛、肌肉痠痛到醫院就診，居然檢驗出A型流感，因病狀嚴重安排住院治療，還好沒有跟著進香，否則有可能病毒傳染給更多人。

張宏文指出，A型流感具有高傳染力，主要透過飛沫傳染，潛伏期約1到4天，症狀包括咳嗽、高燒、頭痛、肌肉痠痛等。由於媽祖進香從中部走到南部，萬一有香燈腳罹患流感卻不在意，也沒有戴口罩，恐怕會引起大流行，提醒信眾在人潮壅擠時，最好戴口罩，也要勤洗手。

張宏文說，依往年的經驗，高溫天氣進香，不少香燈腳的水分都補充的太少，症狀輕一點引起中暑，嚴重一點就甚至會罹患橫紋肌溶解症，還有可能在水分補充不足的情形下，造成血液變得濃稠而引起心肌梗塞，他提醒民眾一定要記得多喝水，進香累了就要休息，千萬不要勉強自己。

媽祖 鎮瀾宮 白沙屯媽祖

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