白沙屯媽祖進香爆亂象！香燈腳擠火車不讓下車 網怒：功德一夕歸零

白沙屯拱天宮媽祖12日深夜起駕，展開為期8天7夜的進香行程。今年適逢白沙屯媽祖、山邊媽祖與拱天宮值年爐主媽祖「三媽合轎」，「香燈腳」人數突破46萬人，場面盛大。然而活動才剛展開，就爆出香燈腳搭乘火車時疑似失序，引發社群熱議。

有民眾在社群平台Threads貼出影片指出，火車到站車門才剛開啟，便有多名頭戴進香帽、配戴臂章的香客蜂擁而上，完全未讓車內乘客先行下車。畫面中甚至有人邊擠邊招呼「來來來」，導致原本要下車的乘客被迫在人群中硬擠脫身。拍攝影片的女網友氣憤直言，「不讓人先下車，就硬要擠上車到底是在幹嘛，媽祖不會保佑你們的」。

貼文曝光後，引發大量網友留言討論，不少人認為不懂得遵守「先下後上」乘車秩序的行為相當失當，「拜媽祖拜到禮貌沖到馬桶」、「什麼是修行，這個就是修行，要從日常生活開始，因為擔心自己搭不上車，卻不管不顧下車的人，說有在修，只是欺騙自己而已」、「去進香好幾天的功德，一夕之間全部歸零」、「我常常在想部分所謂的信眾，到底有沒有把媽祖想給你們的放在心裡」、「不是要一步一腳印，為什麼還可以搭車」。

有網友戳破盲點，留言表示，「他們不是去進香的，是去拿免費的結緣品，當然這麼趕，怕慢點拿不到」、「台灣的進香團一直都是只想被施捨而不願付出的心態」、「走出優越感來了，一群人打著媽祖信徒戴著帽子別著臂章，蹭吃蹭喝，什麼禮義廉恥先不用，我是香燈腳我最大」、「這些一看就是很多跟風一日遊的，物資拿好拿滿，連上車下車禮貌都用搶的，要拿各種結緣品也是能搶就搶不會跟你客氣，很多都不是真正想去走的人」。

2026白沙屯媽祖進香4月12日晚間11時55分起展開8天7夜的活動，沒有固定的路線行程表，將依「粉紅超跑 」的指示路程前進。報導指出，進香隊伍行進過程中，各地不少善心人士紛紛提供免費「福食」供信徒取用，不過卻有網友發現，路旁竟出現未開封、內容完整的餐盒遭到丟棄，直言感到相當痛心，並呼籲民眾量力而為，「吃不下就不要拿，不需要也不要拿，只取自己所需」。