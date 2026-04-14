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白沙屯進香暖心變調？完整餐盒遭丟棄 網痛批浪費：有損福報

聯合新聞網／ 綜合報導
白沙屯媽祖進香12日深夜正式起駕，13日上午抵達大甲鎮瀾宮「休息一下」，信徒也瘋狂。記者游振昇／攝影
白沙屯媽祖進香12日深夜正式起駕，13日上午抵達大甲鎮瀾宮「休息一下」，信徒也瘋狂。記者游振昇／攝影

苗栗白沙屯拱天宮媽祖12日深夜正式起駕，展開為期8天7夜的徒步進香行程，吸引數十萬名香燈腳隨行，今年報名人數更突破46萬人，盛況空前。被信眾暱稱為「粉紅超跑」的媽祖鑾轎動向備受關注，沿途人潮絡繹不絕，氣氛熱烈。

隨著進香隊伍行進，各地善心人士也紛紛提供免費「福食」供信徒取用，展現濃厚人情味。不過卻有網友發現，路旁竟出現未開封、內容完整的餐盒遭到丟棄，引發議論。網友將照片上傳至臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」，直言感到相當痛心，並呼籲民眾量力而為，「吃不下就不要拿，不需要也不要拿，只取自己所需」。

該網友指出，近年福食供應較以往更加充足且便利，都是民眾出於善意提供，希望大家能珍惜資源，不要辜負這份心意，「拿了丟掉真的不會比較好，有損自己福報」，強調仍有許多真正需要的人。

貼文曝光後引發熱烈回應，不少網友痛批浪費行為，「不吃丟掉，也太過份了」、「浪費欸！帶回去吃或是等餓了晚點吃都行啊」、「這樣糟蹋食物，實在是要不得，真的是讓人心疼」。也有人感嘆，隨著參與人數逐年增加，部分人的行為卻未跟上，「感覺很多人是為蹭食物蹭結緣品而來！」。

另有信徒分享自身經驗，指出因行進速度較慢，常不敢排隊取食，只能自備糧食，對於食物被隨意丟棄更感可惜。多數留言一致呼籲，參與宗教盛事應保有敬意與善念，「惜福、惜食」，避免浪費，讓這份信仰與人情能持續傳遞。

近年追粉紅超跑引發不少亂象，一名追隨白沙屯媽祖近10年的信眾也表示，過去總是期待進香，今年卻猶豫參加，直言活動氛圍逐漸商業化。以往香燈腳多懷虔誠之心，如今卻有不少人為了結緣品而來，甚至出現爭搶情況，讓他相當不適應。對此，網友安慰，別受他人影響，重點是堅守初心、走好自己的路，只拿所需物資，隨著媽祖一步一腳印前行，才能真正體會進香意義。

白沙屯媽祖 白沙屯

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白沙屯拱天宮媽祖12日深夜起駕，展開為期8天7夜的進香行程。今年適逢白沙屯媽祖、山邊媽祖與拱天宮值年爐主媽祖「三媽合轎」，「香燈腳」人數突破46萬人，場面盛大。然而活動才剛展開，就爆出香燈腳搭乘火車時疑似失序，引發社群熱議。

影／白沙屯媽祖凌晨起駕 繞經清水米糕店老板娘感動落淚

白沙屯媽祖進香隊伍昨天下午到台中市清水區，在台中市清水區笠毅公司駐駕，今天凌晨2點起駕。 繞經清水廟宇、米糕店和餐廳等地，其中米糕店是首次停駕，老板娘興奮感動落淚；媽祖鑾轎今天早上5點多抵達沙鹿區與烏日區交界，清水警分局交接給烏日分局，完成去程護轎任務。

白沙屯媽祖鑾轎連停龍井、大肚警分駐所 員警期待：來追分派出所

白沙屯媽祖進香隊伍今凌晨 2時從駐駕的台中市清水區的「笠毅工業股份有限公司」起駕繼續南下，清晨5時15分進入龍井，烏日警分局長謝博賢率隊在沙田路六段路口迎接。白沙屯媽祖行進間接連到龍井和大肚兩分駐所致意，員警們高興的迎駕並期待接下來也到追分所，創下一次3所的紀錄。

白沙屯媽祖進香熱潮 香燈腳原想參加就醫查出罹患A流感

白沙屯媽祖進香12日深夜起駕，活動剛開始，有多位信眾因身體不適被送到醫院急診。台中大甲李綜合醫院急診室，在白沙屯媽祖出發首日，有12位香燈腳被送到醫院，多數是熬夜整夜沒睡體力不支，或天氣太熱水分補充不足，導致頭暈、抽筋，還有人罹患A流也想去進香，醫師提醒，要先照顧好自己身體，媽祖才會保佑。

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白沙屯媽祖徒步進香是台灣特有的宗教活動，每年總是吸引眾多信徒參與。一名跟著白沙屯媽祖走了快10年的網友發文，表示過去總很期待進香，但近期觀察到進香活動變得越來越「商業化」，加上很多民眾是為了結緣品而來，讓他很不習慣。

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