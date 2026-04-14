白沙屯進香暖心變調？完整餐盒遭丟棄 網痛批浪費：有損福報

苗栗白沙屯拱天宮媽祖12日深夜正式起駕，展開為期8天7夜的徒步進香行程，吸引數十萬名香燈腳隨行，今年報名人數更突破46萬人，盛況空前。被信眾暱稱為「粉紅超跑」的媽祖鑾轎動向備受關注，沿途人潮絡繹不絕，氣氛熱烈。

隨著進香隊伍行進，各地善心人士也紛紛提供免費「福食」供信徒取用，展現濃厚人情味。不過卻有網友發現，路旁竟出現未開封、內容完整的餐盒遭到丟棄，引發議論。網友將照片上傳至臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」，直言感到相當痛心，並呼籲民眾量力而為，「吃不下就不要拿，不需要也不要拿，只取自己所需」。

該網友指出，近年福食供應較以往更加充足且便利，都是民眾出於善意提供，希望大家能珍惜資源，不要辜負這份心意，「拿了丟掉真的不會比較好，有損自己福報」，強調仍有許多真正需要的人。

貼文曝光後引發熱烈回應，不少網友痛批浪費行為，「不吃丟掉，也太過份了」、「浪費欸！帶回去吃或是等餓了晚點吃都行啊」、「這樣糟蹋食物，實在是要不得，真的是讓人心疼」。也有人感嘆，隨著參與人數逐年增加，部分人的行為卻未跟上，「感覺很多人是為蹭食物蹭結緣品而來！」。

另有信徒分享自身經驗，指出因行進速度較慢，常不敢排隊取食，只能自備糧食，對於食物被隨意丟棄更感可惜。多數留言一致呼籲，參與宗教盛事應保有敬意與善念，「惜福、惜食」，避免浪費，讓這份信仰與人情能持續傳遞。

近年追粉紅超跑引發不少亂象，一名追隨白沙屯媽祖近10年的信眾也表示，過去總是期待進香，今年卻猶豫參加，直言活動氛圍逐漸商業化。以往香燈腳多懷虔誠之心，如今卻有不少人為了結緣品而來，甚至出現爭搶情況，讓他相當不適應。對此，網友安慰，別受他人影響，重點是堅守初心、走好自己的路，只拿所需物資，隨著媽祖一步一腳印前行，才能真正體會進香意義。